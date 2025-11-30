Українців попередили про різкий стрибок цін: які продукти стануть "золотими"

Здорожчає в першу чергу те, що українці будуть ставити на святковий стіл.

Ціни на продукти в Україні злетять / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

Перед святами продукти подорожчають на 7–10%

Зростання цін тимчасове

Напередодні Різдва та Нового року українцям варто готуватися до традиційного зростання цін на продукти харчування. За оцінкою члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у другій декаді грудня вартість основних товарів для святкового столу може зрости на 7–10%, пише УНІАН.

Що подорожчає найбільше

яйця

молочні продукти

м’ясо

Економіст пояснює: після свят ціни мають знизитися, адже попит різко впаде.

"Гаманець людський – він не гумовий, обмежений. Звідки у людей візьмуться гроші?" – зазначив Пендзин, наголошуючи на обмежених можливостях споживачів.

Таким чином, українцям варто врахувати тимчасове здорожчання продуктів у грудні, плануючи свої витрати на святкові закупівлі.

На що зростуть ціна перед Новим роком - думка експертки

Провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець в коментарі Главреду розповіла, що традиційне подорожчання яловичини, свинини та курятини очікується безпосередньо перед Новим роком.

За її словами, зростання вартості одного виду м’яса автоматично тягне за собою підвищення цін на інші. Упродовж цього року роздрібні ціни на яловичину, свинину та курятину в супермаркетах зросли від 16,2% до 74,3%.

"Подорожчання основних видів м'яса відбувається в результаті скорочення їх пропозиції і зростання попиту. Зокрема, скорочення пропозиції яловичини і свинини та їх подорожчання сприяють збільшенню попиту на курятину, а отже, і ціни на неї також зростають", - пояснила вона.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що середньозважена ціна трьох ґатунків молока-сировини в Україні наприкінці листопада знизилася до 16,25 грн/кг без ПДВ. Це на 92 копійки менше, ніж було місяцем раніше.

Крім того, на формування цін на плодоовочеві в грудні, за словами експертів, істотно впливають обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування.

Також позначаються підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на паливо.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

