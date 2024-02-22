"Ситуація складна": генерал прямо сказав про загрозу заморозки війни

Війна в Україні може перейти в стадію заморозки. Ситуація в країні залишається складною. Про це під час чату на Главреді розповів колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.
Причиною цього може стати повільна і недостатня допомога від Заходу, який боїться розпаду РФ, як це було з СРСР.
"Поки що союзники, перш за все, США, допомагають Україні рівно на стільки, скільки потрібно, щоб вона не зазнала поразки. При цьому вони також надають допомоги стільки, щоб різко і рішуче не програла і Росія. Вони прагнуть не допустити ескалації війни, щоб їм не довелося в ній брати участь. Плюс вони прагнуть не допустити застосування зброї масового ураження", - говорить Романенко.
Він вважає, що в такому випадку війна може затягнутися надовго.
"Чим довше триватиме ця війна, тим менше буде бажаючих допомагати Україні. Ситуація складна, і вона в розвитку. У найближчі місяць-два буде зрозуміло, яким шляхом допомоги підуть наші союзники, і як це відіб'ється на наших подальших діях з противником", - додав генерал.
Дивіться відео про те, що війна в Україні може сильно затягнутися:
Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
"Замороження" війни в Україні
Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що заморозка війни була б лише паузою перед новим наступом Росії на Україну. Країна-агресорка залишається непохитною у своїй меті знищення України та вимагатиме визнання окупованих територій.
Також Путін сигналізує про можливу заморозку війни, сподіваючись зменшити поставки західної зброї Україні. Він більш зацікавлений у скороченні військової допомоги від Заходу, аніж у припиненні війни, що підтверджує звіт американського Інституту вивчення війни.
Як повідомляв Главред, загроза заморозки війни в Україні зменшується з кожним місяцем. Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що партнери країни усвідомлюють необхідність не заморожувати війну, а вирішувати її.
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