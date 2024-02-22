"Ситуація складна": генерал прямо сказав про загрозу заморозки війни

Генерал Ігор Романенко вважає, що через недостатню допомогу Україні війна може сильно затягнутися.

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Війна в Україні може сильно затягнутися / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Війна в Україні може перейти в стадію заморозки. Ситуація в країні залишається складною. Про це під час чату на Главреді розповів колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Причиною цього може стати повільна і недостатня допомога від Заходу, який боїться розпаду РФ, як це було з СРСР.

"Поки що союзники, перш за все, США, допомагають Україні рівно на стільки, скільки потрібно, щоб вона не зазнала поразки. При цьому вони також надають допомоги стільки, щоб різко і рішуче не програла і Росія. Вони прагнуть не допустити ескалації війни, щоб їм не довелося в ній брати участь. Плюс вони прагнуть не допустити застосування зброї масового ураження", - говорить Романенко.

Він вважає, що в такому випадку війна може затягнутися надовго.

"Чим довше триватиме ця війна, тим менше буде бажаючих допомагати Україні. Ситуація складна, і вона в розвитку. У найближчі місяць-два буде зрозуміло, яким шляхом допомоги підуть наші союзники, і як це відіб'ється на наших подальших діях з противником", - додав генерал.

Дивіться відео про те, що війна в Україні може сильно затягнутися:

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

"Замороження" війни в Україні

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що заморозка війни була б лише паузою перед новим наступом Росії на Україну. Країна-агресорка залишається непохитною у своїй меті знищення України та вимагатиме визнання окупованих територій.

Також Путін сигналізує про можливу заморозку війни, сподіваючись зменшити поставки західної зброї Україні. Він більш зацікавлений у скороченні військової допомоги від Заходу, аніж у припиненні війни, що підтверджує звіт американського Інституту вивчення війни.

Як повідомляв Главред, загроза заморозки війни в Україні зменшується з кожним місяцем. Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що партнери країни усвідомлюють необхідність не заморожувати війну, а вирішувати її.

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