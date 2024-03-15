УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Німеччині висловилися за замороження війни в Україні: бурхлива реакція уряду

Юлія Закрепа
15 березня 2024, 18:54
Дипломат нагадав, що Росія почала війну на сході України ще у 2014 році, після чого конфлікт був заморожений у рамках Мінського процесу.
У Німеччині висловилися за замороження війни в Україні: бурхлива реакція уряду
У Німеччині обговорюють заморожування війни в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, 22 окрема механізована бригада

У п'ятницю, 15 березня, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт відреагував на заяву у бундестазі очільника фракції соціал-демократів Мютценіха щодо можливого замороження конфлікту в Україні, наголосивши, що уряд ніколи не підтримає цю ідею.

"Позиція канцлера щодо українського конфлікту залишається і буде залишатися незмінною: ми підтримуємо Україну в її захисті проти російського агресора так довго, як буде потрібно, та всім, що ми вважаємо за необхідне та можемо передати", - заявив Гебештрайт, додавши, що не погоджується з тим, що слова очільника парламентської фракції СДПН Ральфа Мютценіха в Бундестазі можна сприймати як вимогу.

Він наголосив, що ідея Мютценіха не є позицією уряду, передає Укрінформ.

відео дня

"Уряд підтримує 10 пунктів мирного плану Президента Володимира Зеленського", - пояснив Гебештрайт.

Речник МЗС Себастьян Фішер процитував слова міністерки Анналени Бербок у грудні щодо того, що заморожений конфлікт "зацементує" насильницьку владу Путіна в Україні, а люди на ТОТ будуть і надалі зазнавати переслідувань, тиску, катувань, ґвалтувань і викрадень.

Дипломат нагадав, що Росія почала війну на сході України ще у 2014 році, після чого конфлікт був заморожений у рамках Мінського процесу.

"Але всі дипломатичні зусилля були торпедовані Росією, і знову почався гарячий конфлікт, агресивна війна, яка суперечить міжнародному праву. Путіну тоді йшлося не про мир, а про підготовку до війни", - пояснив він.

Окрім цього, слова Мютценіха викликали бурхливу реакція серед політиків демократичних партій, які назвали його заяву загрозливою.

Однак він відкинув критику опонентів, заявивши, що напередодні під час обговорення постачання Україні далекобійних ракет "чітко висловився за підтримку України, зокрема зброєю та боєприпасами, але пропонував подумати не тільки про військову допомогу, а й про умови можливого припинення війни".

Замороження війни в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленский відкрито розказав про "тиск" щодо замороження війни. Він прокоментував заяви про загрозу замороження війни з боку Росії та які настрої панують у західних партнерів.

Валентин Бадрак оцінив загрозу замороження війни. Загроза заморожування війни в Україні існує і є дуже великою. Заморожування війни виллється у більш криваву і масштабну війну, наголосив військовий експерт.

Володимир Зеленський назвав серйозні ризики замороження війни для України. Перерва у війні є "серйозним викликом і проблемою" для України та Європи. Замороження війни фактично буде паузою для російського диктатора Путіна, щоб накопичити сили.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Німеччини ЗСУ Володимир Зеленський новини України Німеччина
Реклама

Головне за день

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

19:30 Світ
РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

19:01 Україна
"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

18:45 Світ
Всі головні новини

Популярне

Україну накрила нова магнітна буря: врізав майже 6-бальний шторм 17467

Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон 15927

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху 4554

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту 4258

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

Останні новини

19:41

Угорщина має "окупувати Брюсель": Орбан "вибухнув" скандальними заявами про Захід

19:41

Депутати та Офіс генпрокурора протилежно відрегували на блоквання роботи АЗС "Прайм"

19:35

Місячний календар на 16 березня: чим буде наповнений цей день

19:30

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

19:10

У чому сенс безглуздих виборів ПутінаПогляд

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцРосія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц
19:01

РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

18:54

У Німеччині висловилися за замороження війни в Україні: бурхлива реакція уряду

18:45

"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

18:25

Ключове правило стилю Вікторії Бекхем: як завжди виглядати шикарноВідео

Реклама
18:20

Бідність триватиме весь рік: що не можна робити 16 березня - прикмети

18:17

Путін відзвітував про бої у двох областях Росії і наскаржився на Україну

17:59

Цинічно звинуватили ЗСУ: росіяни жорстоко обстріляли "виборчу дільницю" в Каховці

17:56

Що означає слово "небесник": Авраменко здивував поясненнямВідео

17:41

ЗСУ завдали колосальних втрат під Авдіївкою: РФ уповільнила темп наступу - 3 ОШБр

17:38

Знову росіянин: у мережі назвали ім'я нового чоловіка Аліни Гросу

17:35

Експерт: Ботоферма Порошенка влаштувала бійцю ЗСУ цькування в соцмережах

17:20

У Путіна вибухнули прогнозом про "участь" Франції у війні РФ проти України

16:55

Макрон тисне на Шольца: вимагає більш рішучої позиції щодо України

16:37

Найважча в світі чорниця потрапила до Книги рекордів Гіннеса: скільки вона важить

16:34

"Абсолютно логічні цілі": експерт назвав "жирні" об'єкти для атак, які скують РФ

Реклама
16:31

Як часто треба міняти термопасту і не допустити поломки комп'ютера - поради

16:28

Церковне свято 16 березня: чому не можна носити старий одяг цього дня

16:24

"Вбивця британців": Ф'юрі крикливо пообіцяв жорстко "знищити" Усика

16:02

Може принести біду: які речі померлих не можна залишати вдомаВідео

15:53

Росіяни вдарили Іскандерами: в Одесі різко збільшилася кількість жертв і пораненихФото

15:46

У Британії обговорюють можливу відставку Сунака: у Bloomberg розкрили деталі

15:40

Знайти лимон за 12 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайна загадка для розумників

15:30

У ГУР похитнули "вибори" Путіна: у РФ завалилося онлайн-голосування, деталі

15:19

"Скасували концерти": зрадницю Ані Лорак "кинули" на нову перевірку в РФ

15:18

РФ має бути зруйнована, червоних ліній немає: гучна заява президента Латвії

14:58

Відомий комік розповів, як переможець "Холостячки" Еллерт зумів виїхати до США

14:53

В Україні потепліє до +15 градусів: синоптики назвали регіони, де "вдарить" тепло

14:22

Як зрозуміти, що кішка вагітна: точні ознаки, що варто чекати поповнення

14:06

Не тільки кава: експерти назвали популярний напій, що псує якість сну

14:04

"На курорті": ведучий Орест Дрималовський вирушив на Донеччину

14:01

Росія готується до нової війни: розкрито плани Путіна і терміни

14:01

РФ двічі жорстоко вдарила по Одесі: 14 загиблих, під завалами можуть бути люди

13:51

Сценарій програшу у війні: експерт оцінив ризики припинення допомоги СШАВідео

13:36

Російська співачка оголосила про паузу у творчості через проблеми з алкоголем

13:33

"Дали килимок у бункері": у Мережі рознесли легенду хокею за прогин перед Путіним

Реклама
13:28

"Я приймав присягу": ведучий Решетнік розповів, коли планує піти у ЗСУ

13:23

Рафінована чи нерафінована: дієтолог розповіла, яка олія кориснішаВідео

13:14

Медсестра з хоспісу розповіла, як за кілька миттєвостей до смерті дивиться людина

12:53

Данілов розніс Путіна: Україна битиме на тисячі км, війна прийде в Росію

12:51

Гороскоп на завтра 16 березня 2024: Скорпіонам - великий прибуток, Левам - перспективи

12:47

Окупанти заходять із флангів: на півдні нацгвардійці відбили ворожий штурмВідео

12:45

Вирішив піти: путініст Добронравов зовсім здав після операції

12:36

В Україні придумали нову допомогу для переселенців: яку саме

12:34

У НАТО розкрили великі втрати РФ від початку великої війни

12:09

Творимо виробництво майбутнього: Kernel запустив 3-й сезон Open Agro University новости компании

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти