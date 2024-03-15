У Німеччині висловилися за замороження війни в Україні: бурхлива реакція уряду

Дипломат нагадав, що Росія почала війну на сході України ще у 2014 році, після чого конфлікт був заморожений у рамках Мінського процесу.

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У Німеччині обговорюють заморожування війни в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, 22 окрема механізована бригада

У п'ятницю, 15 березня, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт відреагував на заяву у бундестазі очільника фракції соціал-демократів Мютценіха щодо можливого замороження конфлікту в Україні, наголосивши, що уряд ніколи не підтримає цю ідею.

"Позиція канцлера щодо українського конфлікту залишається і буде залишатися незмінною: ми підтримуємо Україну в її захисті проти російського агресора так довго, як буде потрібно, та всім, що ми вважаємо за необхідне та можемо передати", - заявив Гебештрайт, додавши, що не погоджується з тим, що слова очільника парламентської фракції СДПН Ральфа Мютценіха в Бундестазі можна сприймати як вимогу.

Він наголосив, що ідея Мютценіха не є позицією уряду, передає Укрінформ.

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"Уряд підтримує 10 пунктів мирного плану Президента Володимира Зеленського", - пояснив Гебештрайт.

Речник МЗС Себастьян Фішер процитував слова міністерки Анналени Бербок у грудні щодо того, що заморожений конфлікт "зацементує" насильницьку владу Путіна в Україні, а люди на ТОТ будуть і надалі зазнавати переслідувань, тиску, катувань, ґвалтувань і викрадень.

Дипломат нагадав, що Росія почала війну на сході України ще у 2014 році, після чого конфлікт був заморожений у рамках Мінського процесу.

"Але всі дипломатичні зусилля були торпедовані Росією, і знову почався гарячий конфлікт, агресивна війна, яка суперечить міжнародному праву. Путіну тоді йшлося не про мир, а про підготовку до війни", - пояснив він.

Окрім цього, слова Мютценіха викликали бурхливу реакція серед політиків демократичних партій, які назвали його заяву загрозливою.

Однак він відкинув критику опонентів, заявивши, що напередодні під час обговорення постачання Україні далекобійних ракет "чітко висловився за підтримку України, зокрема зброєю та боєприпасами, але пропонував подумати не тільки про військову допомогу, а й про умови можливого припинення війни".

Замороження війни в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленский відкрито розказав про "тиск" щодо замороження війни. Він прокоментував заяви про загрозу замороження війни з боку Росії та які настрої панують у західних партнерів.

Валентин Бадрак оцінив загрозу замороження війни. Загроза заморожування війни в Україні існує і є дуже великою. Заморожування війни виллється у більш криваву і масштабну війну, наголосив військовий експерт.

Володимир Зеленський назвав серйозні ризики замороження війни для України. Перерва у війні є "серйозним викликом і проблемою" для України та Європи. Замороження війни фактично буде паузою для російського диктатора Путіна, щоб накопичити сили.

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