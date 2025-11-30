В США перед переговорами з Україною зробили прогноз про закінчення війни - чого чекати

Україна має значний потенціал для економічного розвитку і США працюватимуть над тим, щоб нова російська агресія не повторилась, вказав Рубіо.

https://glavred.net/war/v-ssha-pered-peregovorami-z-ukrajinoyu-nazvali-osnovni-umovi-zakinchennya-viyni-10720043.html Посилання скопійоване

ВІ США назвали основні умови закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Рустем Умєров/Telegram

Про що сказав Рубіо:

Україна залишиться суверенною і незалежною

В України є значний економічний потенціал

США працюватимуть над механізмом. який недопустить нову війну проти України

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що після завершення війни з Росією Україна залишиться суверенною, незалежною та матиме можливість розвиватися як успішна держава. Відповідну заяву він зробив перед початком зустрічі з українською делегацією у Флориді, яку транслювало Суспільне.

"Це не просто закінчення війни, це і закінчення, і створення механізму на майбутнє, який забезпечить, щоб такої війни не було, і щоб Україна могла забезпечити процвітання для всього народу", - вказав він. відео дня

Він підкреслив, що Україна володіє значним економічним потенціалом та великими перспективами розвитку.

За його словами, одного завершення війни для цього недостатньо, тому Сполучені Штати вже виконали половину завдання щодо забезпечення українського суверенітету та незалежності й досягли вагомого прогресу.

Рубіо також подякував українській делегації за візит.

Дивіться відео заяви Рубіо:

/ Фото: скріншот

Чи може Україна відмовитись від мирного плану США - думка експерта

Як писав Главред, Україна має право відмовитися від запропонованого США мирного плану і не погоджуватися з американською позицією. Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик.

Водночас, за його словами, президенту необхідно спиратися на суспільний і політичний консенсус. Якщо влада наполягає на продовженні війни, вона повинна мати достатню підтримку та мандат. А коли навіть ухвалення воєнного бюджету у Верховній Раді опиняється під загрозою через внутрішні домовленості й корупційні дії окремих представників оточення, це свідчить про слабкість позицій.

Кулик зазначив, що спершу потрібно навести лад у внутрішній політиці та забезпечити єдність щодо ключових питань війни. Лише після цього Україна зможе демонструвати реальну суб’єктність на міжнародній арені.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - що відомо про мирний план США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представники України та США 30 листопада знову зустрінуться у Флориді, щоб обговорити план завершення російсько-української війни. Про це повідомило агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що укладання мирної угоди між Україною та Росією не має чітко визначених строків. За його словами, пріоритетом є припинення смертей, а не прив’язка до певних дат.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія отримала від США ключові положення мирного плану, сформульованого після переговорів між українською та американською сторонами у Женеві.

Інші новини:

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред