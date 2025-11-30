Рус
Кремль прийняв нову стратегію щодо окупованих територій України - чого чекати

Юрій Берендій
30 листопада 2025, 14:08
1119
Розвідка повідомляє, що Кремль розробив нереалістичну стратегію тотальної русифікації, спрямовану на стирання української ідентичності.
Кремль прийняв нову стратегію щодо окупованих територій України - чого чекати
Кремль прийняв стратегію щодо окупованих територій України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що вказує СЗР:

  • Путін затвердив нову стратегію, зокрема, щодо ТОТ України
  • Кремль хоче, щоб 95% населення вважали себе "русскими"

Російський диктатор Володимир Путін затвердив нову стратегію державної національної політики РФ до 2036 року, в центрі якої лежить концепція "держави-цивілізації". Таким чином окупанти прагнуть посилити русифікацію українського населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією розвідки, документ містить нереалістичні плани щодо створення єдиної громадянської ідентичності. Кремль розраховує, що до 2036 року 95% населення країни називатимуть себе "русскими", а рівень позитивного сприйняття міжнаціональних відносин сягне 85%.

відео дня

"Ключовим елементом стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність. Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності", - йдеться у повідомленні.

У російському плані також підкреслено увагу до так званих "внутрішніх загроз" — русофобії, перекручування історії, впливу "недружніх країн" та можливого появлення етнічних анклавів. Кремль заявляє про плани зменшувати національні та релігійні конфлікти, активніше використовуючи соцмережі й відеоплатформи для нав’язування "традиційних цінностей".

"Окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави. Москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни. Втілення стратегії призведе до ще більшого звуження прав національних меншин і подальшого посилення контролю над інформаційним простором", - резюмували в СЗР.

Мобілізація на окупованих територіях - думка військового

Як писав Главред, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук повідомив, що Росія формально включила окуповані українські області до свого Південного військового округу й розпочала мобілізацію місцевих жителів. До цього призов стосувався лише захоплених районів Донеччини, Луганщини та Криму.

"Окупанти планують мобілізувати 50–100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 років для війни проти України. Зате не ТЦК", - написав він.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання Криму та інших окупованих українських територій частиною Росії, щоб схилити Кремль до укладення угоди про припинення війни. Для цього Трамп відправляє до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це повідомляє The Telegraph.

Тим часом російська влада затвердила стратегічний документ із нацполітики до 2036 року, який передбачає посилення "російської ідентичності" та розширення культурного впливу РФ. Окремо вказано, що ця політика поширюватиметься й на тимчасово окуповані регіони України. Про це інформує Центр національного спротиву.

Крім того, Росія оголосила старт масштабної "Програми розвитку Сибіру", що фактично передбачає примусове виселення українців із захоплених територій до Сибіру та на Далекий Схід.

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СВР новини України
