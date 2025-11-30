У регіонах оголошене штормове попередження: у яких областях погіршиться погода

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / Фото: УНІАН

Погода в Україні 1 грудня буде місцями дощовою та туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних та Житомирській областях буде туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що початок зими буде осіннім. Дощі пройдуть на півдні, у центральних областях, у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті.

Температура повітря підвищиться до 4-7 градусів тепла. На півдні буде тепліше - 8-12 градусів тепла. За даними синоптикині, нове похолодання очікується в кінці тижня.

"Осінь прогулюється вже із зимою під ручку, ніяк не розійдуться", - йдеться у повідомленні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 1 грудня

В Україні 1 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у південних, західних та Вінницькій областях. У Карпатах буде мокрий сніг. У західних та Житомирській областях буде туман. Вітер буде східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 1 грудня в Україні буде достатньо теплою. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+11 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: meteoprog

Погода 1 грудня у Києві

У Києві 1 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталка Діденко раніше говорила, що в Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж вихідних погода буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром.

Він також повідомляв, що на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

