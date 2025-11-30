Рус
Сили оборони зачистили від росіян Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

Олексій Тесля
30 листопада 2025, 17:21
45
У Дніпропетровській області звільнено 8,49 кв. км у Синельниківському районі.
Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ
Українські захисники відтісняють ворога / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

  • Зачищено від російських окупантів село Іванівка на Дніпропетровщині
  • У Дніпропетровській області звільнено 8,49 кв. км

Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Іванівка Межівської селищної громади в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Населений пункт розташований на кордоні з Донецькою областю, повідомляє в неділю OSINT-проект DeepState.

відео дня

При цьому також публікуються нові карти стану лінії бойового зіткнення на фронті.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Де просунувся ворог

Водночас, як повідомляють аналітики проєкту, ворог просунувся поблизу Мирнограда Покровського району в Донецькій області.

Згідно з картою проєкту, у Дніпропетровській області звільнено 8,49 кв. км. У Донецькій області ворог збільшив територію під своїм контролем на 1,2 кв. км за рахунок просування в "сірій зоні".

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше, на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Дніпропетровська область війна Росії та України DeepState
