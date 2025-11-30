Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"

Російські окупанти зазнали втрат унаслідок вибухів у Бердянську.

У ГУР повідомили про спецоперацію проти росіян / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Головне:

У Бердянському районі прогриміли два вибухи

Окупанти з "Ахмата" зазнали втрат

На території тимчасово окупованого РФ Бердянського району Запорізької області прогриміли два вибухи в суботу, 29 листопада.

Унаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони та Руху опору російські окупанти з бандформувань "Ахмат" зазнали втрат, повідомляє ГУР.

Подробиці спецоперації

Зазначається, що українські партизани виявили схему продажу краденого палива. Вони з'ясували, що "кадировці" організували "схематоз" із вкраденим пальним - соляркою торгували в одній і тій самій точці на трасі під Бердянськом.

Після мінування місця "торгівлі" в момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.

Що відомо про результати операції

Унаслідок першого вибуху окупанти запанікували, вцілілі кинулися врозтіч. Невдовзі на порожнє місце махінацій із дизпаливом прибув ще один ворожий пікап - тоді стався другий вибух.

Зрештою було успішно уражено два автомобілі, на яких пересувалися окупанти їхнього "Ахмата". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.

"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - підрив окупантів під Бердянськом:

Деталі спецоперації під Москвою: подробиці ГУР

У результаті операції, яку провела Головна розвідка Міноборони України, було виведено з ладу важливий військовий об'єкт країни-агресора - російський нафтопродуктопровід "Кільцевий". За інформацією української розвідки, цей трубопровід забезпечував паливом російські окупаційні сили, які беруть участь у бойових діях проти України.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

