Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"

Головне:
- У Бердянському районі прогриміли два вибухи
- Окупанти з "Ахмата" зазнали втрат
На території тимчасово окупованого РФ Бердянського району Запорізької області прогриміли два вибухи в суботу, 29 листопада.
Унаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони та Руху опору російські окупанти з бандформувань "Ахмат" зазнали втрат, повідомляє ГУР.
Подробиці спецоперації
Зазначається, що українські партизани виявили схему продажу краденого палива. Вони з'ясували, що "кадировці" організували "схематоз" із вкраденим пальним - соляркою торгували в одній і тій самій точці на трасі під Бердянськом.
Після мінування місця "торгівлі" в момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.
Що відомо про результати операції
Унаслідок першого вибуху окупанти запанікували, вцілілі кинулися врозтіч. Невдовзі на порожнє місце махінацій із дизпаливом прибув ще один ворожий пікап - тоді стався другий вибух.
Зрештою було успішно уражено два автомобілі, на яких пересувалися окупанти їхнього "Ахмата". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.
"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - підрив окупантів під Бердянськом:
Деталі спецоперації під Москвою: подробиці ГУР
У результаті операції, яку провела Головна розвідка Міноборони України, було виведено з ладу важливий військовий об'єкт країни-агресора - російський нафтопродуктопровід "Кільцевий". За інформацією української розвідки, цей трубопровід забезпечував паливом російські окупаційні сили, які беруть участь у бойових діях проти України.
Раніше в ГУР розповіли про зухвалу диверсію в РФ. Диверсія сповільнила доставку військових ресурсів для підрозділів армії РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога. Росія максимально незахищена від ударів України і ГУР це вкотре довели.
Як повідомляв Главред, українські сили вночі 6 листопада знищили російську базу зберігання і запуску дронів-камікадзе Shahed на території Донецького аеропорту.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
