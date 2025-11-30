Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"

Олексій Тесля
30 листопада 2025, 15:24оновлено 30 листопада, 15:56
238
Російські окупанти зазнали втрат унаслідок вибухів у Бердянську.
ГУР
У ГУР повідомили про спецоперацію проти росіян / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Головне:

  • У Бердянському районі прогриміли два вибухи
  • Окупанти з "Ахмата" зазнали втрат

На території тимчасово окупованого РФ Бердянського району Запорізької області прогриміли два вибухи в суботу, 29 листопада.

Унаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони та Руху опору російські окупанти з бандформувань "Ахмат" зазнали втрат, повідомляє ГУР.

відео дня

Подробиці спецоперації

Зазначається, що українські партизани виявили схему продажу краденого палива. Вони з'ясували, що "кадировці" організували "схематоз" із вкраденим пальним - соляркою торгували в одній і тій самій точці на трасі під Бердянськом.

Після мінування місця "торгівлі" в момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.

Що відомо про результати операції

Унаслідок першого вибуху окупанти запанікували, вцілілі кинулися врозтіч. Невдовзі на порожнє місце махінацій із дизпаливом прибув ще один ворожий пікап - тоді стався другий вибух.

Зрештою було успішно уражено два автомобілі, на яких пересувалися окупанти їхнього "Ахмата". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.

"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - підрив окупантів під Бердянськом:

Скріншот
/ Скриншот

Деталі спецоперації під Москвою: подробиці ГУР

У результаті операції, яку провела Головна розвідка Міноборони України, було виведено з ладу важливий військовий об'єкт країни-агресора - російський нафтопродуктопровід "Кільцевий". За інформацією української розвідки, цей трубопровід забезпечував паливом російські окупаційні сили, які беруть участь у бойових діях проти України.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше в ГУР розповіли про зухвалу диверсію в РФ. Диверсія сповільнила доставку військових ресурсів для підрозділів армії РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога. Росія максимально незахищена від ударів України і ГУР це вкотре довели.

Як повідомляв Главред, українські сили вночі 6 листопада знищили російську базу зберігання і запуску дронів-камікадзе Shahed на території Донецького аеропорту.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР новини Бердянська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"

Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"

15:24Україна
Повернення до 2021 року неможливе: в РНБО розповіли, до чого готуватись українцям

Повернення до 2021 року неможливе: в РНБО розповіли, до чого готуватись українцям

15:06Війна
Холоди вже мчать до України: синоптикиня сказала, коли зміниться погода

Холоди вже мчать до України: синоптикиня сказала, коли зміниться погода

14:28Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

Останні новини

16:48

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто Украни

16:44

Заміжня Катерина Тишкевич заговорила про нове весілля

16:28

РФ втратила можливість виводити людей у космос: деталі катастрофи на Байконурі

16:24

Тариф на газ із січня 2026: яку суму побачать українці у платіжках

16:19

Експерти попередили про приховану небезпеку від новорічних ялинок - що сталосьВідео

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
15:43

Одна помилка може погіршити контроль над авто: фахівці попередили водіїв

15:33

Сотні людей їх зараз носять: які українські прізвища мають єврейське коріння

15:24

Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"Відео

15:17

Не залишає Галкіна: нові фото гумориста "спровокували" Лободу

Реклама
15:13

Хто зустріне свою долю на початку грудня: астрологи назвали ТОП-5 знаків

15:06

Повернення до 2021 року неможливе: в РНБО розповіли, до чого готуватись українцям

14:28

Холоди вже мчать до України: синоптикиня сказала, коли зміниться погода

14:08

Кремль прийняв нову стратегію щодо окупованих територій України - чого чекати

13:59

Щомісяця додатково 870 грн: хто з українських пенсіонерів отримає доплату

13:27

"Просто розбиває все в пух і прах": названо найкраще авто 2025 року

13:23

"Підняли прапор РФ": командувач ДШВ зробив жорстку заяву про "втрату Покровська"

13:12

Витримає навіть -20 градусів: як зробити дешевий омивач скла для авто вдомаВідео

12:59

Не пройшов "кастинг вір": яка комічна причина завадила Володимиру прийняти іслам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 грудня: Овнам - гарний день, Дівам - довіряти

12:44

"Трамп готує пастку для України": розкрито задум росіян щодо переговорів

Реклама
12:31

Українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед – ISW

12:18

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

11:58

"Війна не закінчиться": Залужний попередив про вирішальний удар, який готує Росія

11:45

Чи можна ворожити й "робити збитки" на Андрія: священник дав однозначну відповідьВідео

11:43

У РФ жорстко взялися за Долину і скасовують скрізь, де тільки можна

11:32

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежаВідео

11:26

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

10:27

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по ВишгородуВідео

10:16

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

09:55

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

09:55

Все рухається до завершення, нам треба протриматись три місяціПогляд

09:50

Чи справді крах лінії фронту в Україні неминучий: в ISW дали чіткий прогноз

09:30

Пройшов через справжнє пекло: загинув сержант розвідки "Кінг"Ексклюзив

09:08

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

08:55

РФ жорстоко атакувала Київщину: горить багатоповерхівка, є загиблі і постраждалі

08:13

У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

05:37

Шкаралупа злетить сама: кухар розповів, як швидко почистити варені яйця

04:47

"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

03:41

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

02:21

Більше шкоди ніж користі: які продукти експерти не радять мити перед приготуванням

Реклама
01:33

Зловлять хвилю удачі: які знаки зодіаку будуть найщасливіщими в сезон Стрільця

29 листопада, субота
23:48

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни - названо точний час

23:09

Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

22:05

Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

21:00

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

20:11

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життяФото

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти