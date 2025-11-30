Заміжня Катерина Тишкевич заговорила про нове весілля

Валентин Томусяк - її пара вже більше десяти років.

Катерина Тишкевич чоловік - акторка висловилася про весілля з Валентином Томусяком / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк відсвяткували річницю

Артистка зізналася, що мріє про ще одне весілля з чоловіком

29 листопада українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк відсвяткували 11 років від початку романтичних стосунків. Вітаючи коханого з їхнім особливим святом, артистка несподівано зізналася в таємному бажанні.

Тишкевич заявила, що планує укласти з Томусяком ще один шлюб - цього разу духовний. Таким чином для їхньої сім'ї з'являться цілих три ключові дати.

"Вдячна Богові за цей шлюб і за кожну проведену секунду разом. Мрію зіграти тепер наше Ведичне весілля (Vivàha) щоб духовна традиція і головне наш Садґуру, засвідчили цей союз та поєднання двох душ. Тоді будемо святкувати цілих три важливі дати - день початку стосунків 29 листопада, річницю шлюбу 7 лютого та Віваха (духовне весілля) - поки що день Х", - написала акторка у своєму блозі в Instagram.

У коментарях Катерину Тишкевич та її чоловіка вітають з річницею, і бажають довгих і щасливих років разом.

Катерина Тишкевич чоловік - акторка висловилася про весілля з Валентином Томусяком / фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Про персону: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська акторка кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

