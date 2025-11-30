РФ накопичила ударний арсенал: українців попередили про загрозу масової атаки

Росія нарощує активність дронів і ракетоносіїв, готуючись до нового масованого удару по Україні.

Ворог передислоковує бомбардувальники та накопичує озброєння / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

За наявною інформацією, російські війська проводять передислокацію бомбардувальників та нарощують активність дронів над українською територією. Моніторингові ресурси попереджають про "високу ймовірність масованого ракетно-дронового обстрілу протягом найближчих днів", зокрема вже упродовж наступної ночі.

Можливі типи озброєнь

Аналітики зазначають, що ворог може застосувати широку номенклатуру озброєнь: балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К" і "Калібр", а також аеробалістичні ракети "Кинджал". Окупанти продовжують накопичувати дрони та споряджати авіацію ракетами, готуючись до нового масованого удару.

Ціль ударів

Попри нещодавню атаку, яка призвела до серйозних пошкоджень критичної інфраструктури, російські війська, за даними моніторингових каналів, планують зосередити наступні удари на столичному регіоні, зокрема на Києві.

Фази підготовки та проведення ударів

Ворог ймовірно розпочав активну фазу підготовки до майбутнього обстрілу, який може складатися з двох-трьох окремих етапів, що можуть відбуватися як послідовно, так і одночасно. Перший із цих етапів уже відбувся минулої доби.

Експерти зазначають, етапи можуть передбачають застосування ОТРК, балістичних і крилатих ракет наземного базування, літаків МіГ-31К, літаків стратегічної авіації, підводних та надводних ракетоносіїв, а також середньої або великої кількості БПЛА. Відповідні ознаки вже зафіксовані, і на основі розвідданих подано попередження для різних угруповань.

Літаки якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Попередження для регіонів України

Аналітики зазначають, що ймовірні загрози для Києва та області можуть повторюватися, у разі здійснення ворогом масованої атаки. Додатково надійшли попередження і для західної частини країни. Вони діятимуть протягом кількох діб.

Експертна оцінка наслідків ударів

Експерт Михайло Гончар підкреслює, що нинішні удари по об’єктах генерації та єдиній енергосистемі суттєво перевищують масштаб руйнувань, зафіксований три роки тому. За його оцінкою, повністю ліквідувати наслідки неможливо – їх можна лише частково пом’якшити, але загальна кількість та серйозність пошкоджень значно зросли.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нещодавно Главред писав, у ніч на 29 листопада моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160. Близько 4-ої ранку ворожі літаки здійснили пуск ракет.

Крім того, ввечері 28 листопада ворог запустив ударні безпілотники. Через деякий час вибухи лунали у столиці. Після удару дронами в різних районах Києва було зафіксовано прильоти.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

