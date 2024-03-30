"Встати на коліна перед РФ?": в ОП рознесли заклики щодо "заморозки війни"

Росія хоче знищити Україну як державу, наголосив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк відповів Рольфу Мютценіху / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Facebook М.Подоляка

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нещодавній заклик лідера фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха "заморозити" війну в Україні.

"З ким він буде говорити про заморозку? У Росії є чіткі цілі в цій війні, і вони не готові заморозити війну зараз. Тобто він хоче сказати, що Росія - нехай вона ще не досягла своєї мети знищити Україну як державу - буде вести переговори про замороження? Чому вони повинні це робити?", - заявив він в інтерв'ю заступнику головного редактора німецького видання Bild Паулю Ронцхаймеру.

Співрозмовник уточнив, що війна в Україні стосується не тільки території, а й питання про домінування. І Росія не збирається відступати.

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"Не було зрозуміло, що Росія зараз не може вийти з війни. Чи готові ви стати на коліна перед Росією? Чи готова Європа визнати правила Росії? Інший варіант - Росія програє. У цій війні йдеться не про територію, а про домінування", - сказав він.

Представник ОП також закликав до підтримки справедливості та відмови від страху перемоги, особливо з боку Німеччини.

"Або Росія правитиме Європою, або Росія програє і в Європі запанує право, за яким ми хочемо жити. Проблема війни в Україні в тому, що деякі країни, які нам дуже допомагають, бояться виграти війну, але їм не слід боятися перемоги. Німеччині не слід боятися перемоги в цій війні. Ця війна за справедливість", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Заклики до "заморозки" війни

Раніше в Німеччині висловилися за заморозку війни в Україні. Спікер федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт відреагував на заяву в бундестазі глави фракції соціал-демократів щодо можливого заморожування конфлікту в Україні, наголосивши, що уряд ніколи не підтримає цю ідею.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відкрито розповів про "тиск" щодо заморожування війни. Він прокоментував заяви про загрозу заморожування війни з боку Росії та які настрої панують у західних партнерів.

Валентин Бадрак оцінив загрозу заморожування війни. Загроза заморожування війни в Україні існує і є дуже великою. Заморожування війни виллється в більш криваву і масштабну війну, підкреслив військовий експерт.

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