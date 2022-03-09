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Німеччина точно не відправлятиме військові літаки в Україну - Шольц

9 березня 2022, 16:24

В уряді ФРН вважають, що надали всі види оборонних матеріалів і відправили зброю Україні.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна точно не буде відправляти військові літаки до Україниа. Про це він сказав після того, як США відхилили пропозицію Польщі про передачу літаків МіГ-29, пише Reuters.

"Ми надали всі види оборонних матеріалів і відправили зброю, про яку ми вам говорили, але вірно і те, що ми повинні дуже ретельно обміркувати, що ми робимо конкретно, і, безумовно, військові літаки не є частиною цього", - заявив Шольц.

Також, відповідаючи на питання про те, чи виступає Німеччина категорично проти заборони на імпорт російських енергоносіїв, Шольц заявив, що вже кілька місяців працює над зниженням залежності країни від імпорту викопного палива.

"Є багато технічних питань, які необхідно вирішити", - додав він.

Нагадаємо, напередодні влада Польщі провела внутрішні консультації і вирішила невідкладно і безкоштовно розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

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Також раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше Офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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