Зеленський пережив вже більше десяти спроб замаху

На Зеленського вже скоєно 10 спроб замаху / скріншот

З початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк, пише УП в середу, 9 березня.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі",-заявив Подоляк.

За його словами, українського президента рятує потужна мережа розвідки і контррозвідки. Таким чином диверсійно-розвідувальні групи ліквідуються ще на підходах.

"З точки зору безпеки Я не можу говорити про деякі речі. Ці ризики нікуди не зникли", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше сьогодні Подоляк заявив, що в ОП не знали точної дати вторгнення Росії в Україну, однак влада готувалася до війни.

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