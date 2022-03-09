Російські окупанти захопили рятувальне судно і ведуть його до Севастополя

Сапфір

Російський окупанти захопили Цивільне рятувальне судно сапфір і транспортують його в порт окупованого Севастополя.

Як повідомляє ГУР з посиланням на інформацію, отриману від капітана судна, якому надали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту знаходяться озброєні "зелені чоловічки". Також на судно прибув російський капітан, який взяв на себе управління судном.

"Вами незаконно захоплено і утримується українське рятувальне судно" Сапфір", яке знаходилося в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення морських дій. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна в черговий раз підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв'язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого флоту", - сказано у зверненні Одеського координаційно-рятувального центру до російських військових кораблів.

Зазначимо, цивільне рятувальне судно Сапфір знаходиться на балансі Морської пошуково-рятувальної служби України. Воно патрулює відкрите море і рятує судна, що потрапили в небезпеку.

Нагадаємо, раніше сьогодні Подоляк заявив, що в ОП не знали точної дати вторгнення Росії в Україну, однак влада готувалася до війни.

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