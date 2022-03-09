В ОП заявили, що не знали дату нападу РФ

Війна в Україні / Reuters

Влада України не знала про те, що Росія нападе на нашу країну 24 лютого. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УП, опублікованому в середу, 9 березня.

"Ні, конкретної дати 24 лютого не було. Дат було багато: 20, 22, 16 лютого. Американці теж не могли знати конкретний час і це не питання до їх розвідки", - сказав Подоляк.

Також у нього запитали, чому раніше влада України активно не реагувала на попередження Заходу про можливе повномасштабне вторгнення Росії.

"Інформаційна кампанія про можливий російський напад почалася десь з кінця жовтня минулого року. Для нас це було трохи дивно. Вони все це нагнітали, особливо в грудні і січні, але ніяких дій превентивного характеру ніхто не робив. Тобто всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити - і тоді Росія могла б оцінити той обсяг проблем з економічної точки зору", - відповів Подоляк.

Радник ОП додав, що отримуючи дану інформацію, українська розвідка теж працювала.

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"Ми це бачили-готували управлінську інфраструктуру для воєнного стану. Але ми розуміли, що якщо ми почнемо в такому ж обсязі медійно тиснути на людей, то панічні настрої будуть такими, що ми не втримали б ситуацію. Війна війною, але до війни ми повністю зламали б всю економіку і сьогодні нам було б набагато складніше. А так з'ясувалося, що ми економічно і управлінсько готові до всього", - розповів представник ОП.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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