Польща готова розмістити всі свої винищувачі на авіабазі Рамштайн та передати їх США

МіГ - 29 / wikipedia.org

Влада Польща провели внутрішні консультації і вирішили невідкладно і безкоштовно розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Надалі їх планується передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки, йдеться у заяві міністра закордонних справ Республіки Польща у зв'язку із заявою держсекретаря США про надання літаків Україні.

Також Польща просить від США вживані літаки з відповідними експлуатаційними можливостями - N-16.

Зазначається, що держава готова негайно встановити умови купівлі літаків.

"Польський уряд також просить інших союзників по НАТО-власників літаків МіГ - 29 - діяти в тому ж дусі", - додали в МЗС Польщі.

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Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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