Допомога Україні затягується: Єврокомісія скликає термінову зустріч

Коротко про головне:

Бельгія не підтримує використання санкційних російських коштів для підтримки України

Єврокомія зустрінеться з Урядом Бельгії в п'ятницю, щоб знайти компроміс в суперечці, адже час спливає

Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету вже навесні, якщо кошти не надійдуть вчасно

Керівництво Європейської комісії та уряду Бельгії планує провести в п’ятницю, 7 листопада, термінову зустріч, щоб вийти з глухого кута щодо використання заморожених активів РФ для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро.

Бельгія неохоче підтримує план, запропонований Єврокомісією як спосіб використання санкційних російських коштів для підтримки України без остаточної їх конфіскації, оскільки ці кошти знаходяться у брюссельській фінансовій компанії Euroclear. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на двох високопосадовців ЄС.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер побоюється, що в разі судових позовів з боку Росії саме бельгійський уряд буде змушений компенсувати втрати Москви, додає Politico. Під час саміту ЄС у жовтні Де Вевер зажадав від лідерів ЄС більш рішучих запевнень, щоб захистити свою країну від фінансових і юридичних наслідків.

П'ятничне засідання запланували після того, як заступники міністрів фінансів не змогли просунутись в переговорах щодо кредиту на репарації, а Єврокомісія попередила, що час спливає.

"Чим довше ми будем затягувати, тим складніше буде вирішити проблему. Це може відкрити питання щодо деяких можливих мостових рішень", - заявив комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс журналістам у столиці Болгарії Софії у вівторок.

Зазначається, що Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету вже навесні, якщо кошти не надійдуть вчасно. Без домовленості щодо використання російських активів країнам ЄС доведеться фінансувати Київ власним коштом, а бажання до цього невелике після того, як пандемія зруйнувала національні бюджети.

Єврокомісія планує представити Бельгії альтернативні способи фінансування України, які передбачають позики в ЄС. Очікується, що де Вевер погодиться на компроміс, якщо переконається, що інших реальних варіантів немає.

Як писав Главред раніше, ЄС до грудня відклав ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Затримує процес Бельгія, де зберігається значна частина активів РФ. Країна хоче впевнитись, що не нестиме відповідальність за ризики, пов’язані з кредитами на суму близько 140 млрд євро, які планують наданти Україні.

Нагадаємо, США виступали проти плану ЄС щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7). Причиною своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії відмовилися передавати Україні заморожені активи РФ. За словами глави МЗС Прево, такий крок може поставити під загрозу репутацію Бельгії як міжнародного фінансового центру, а також створити небезпечний прецедент для всього Європейського Союзу.

