США проти плану ЄС щодо використання активів РФ для України - Bloomberg

США виступають проти плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи" (G7). Про це повідомили джерела Bloomberg.

Американські чиновники сказали своїм європейським колегам, що поки що США не приєднаються до цієї ініціативи під час переговорів у кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня, зазначили співрозмовники видання.

Одне з джерел додало, що США як причину своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку. Інше джерело сказало, що зараз США просто не беруть на себе жодних зобов'язань.

"Цей крок є невдачею для ЄС, який намагався залучити інші країни "Великої сімки" до свого плану використання заморожених активів центральних банків як забезпечення для залучення кредитів на суму до 140 млрд євро (160 млрд доларів) для України. Європейська комісія, виконавчий орган блоку, готує детальний проєкт механізму, але не опублікує його до того, як лідери ЄС дадуть свою згоду, що, імовірно, відбудеться на саміті в Брюсселі наприкінці цього тижня", - підкреслили в Bloomberg.

Зі свого боку європейські чиновники розчаровані тим, що США відмовилися від плану на етапі, коли вони вже рухаються вперед, адже раніше адміністрація Трампа закликала ЄС більше використовувати російські кошти.

"Хоча сума активів, що зберігаються в США, є мінімальною, підтримка США плану ЄС була б позитивним сигналом для інших країн. У рамках G7 Велика Британія і Канада підтримують ініціативу Європи, тоді як Японія, як вважається, приєднується до США в більш обережному підході", - підсумували у виданні.

Заморожені активи РФ З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

