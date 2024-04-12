"Довіра до США під питанням": Сікорський дорікнув Штатам за затримку допомоги Україні

Радослав Сікорський нагадав, що Байден приїжджав до Києва і запевнив у підтримці. Але проєкт про фінансування допомоги Україні чекає на рішення з серпня 2023.

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Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за затримку допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко розкритикував Конгрес США і особисто спікера Палати представників Майка Джонсона за тривалі затримки з рішенням про фінансування подальшої військової допомоги Україні.

11 квітня в ефірі CNN після масштабної повітряної атаки РФ Сікорський заявив, що удари по цивільній інфраструктурі є військовим злочином.

Він нагадав, що Україні вже не вистачає ракет для ППО і це загрожує погіршенням гуманітарної ситуації. При цьому Київ давно просить про розблокування допомоги США.

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Сікорський попередив, що масовані ракетні удари по Україні можуть спровокувати нову хвилю біженців.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за одною. Скоро українські міста можуть залишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - сказав глава МЗС Польщі.

Сікорський нагадав, що перед першою річницею повномасштабної війни в лютому 2023 року президент США Джо Байден приїжджав до Києва і запевнив у підтримці. При цьому проєкт про додаткове фінансування допомоги Україні чекає на рішення Конгресу фактично із серпня 2023-го.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення... Питання потрібно винести на голосування, щоб кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія завдаватиме нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - заявив Сікорський.

Глава польського МЗС додав, що ЄС і країни-члени Євросоюзу витратили вже вдвічі більше, ніж витрати США на допомогу Україні.

"Часто в США, зокрема в Конгресі, нас підозрюють у тому, що ми "халявщики". Але цього разу ми зробили те, що правильно було зробити, і зараз потрібно, щоб США зробили те, що пообіцяв президент США", - наголосив Сікорський.

Дивіться відео - Радослав Сікорський розкритикував США за затримки у військовій допомозі Україні:

Згодом у своєму акаунті в Twitter (X) Сікорський опублікував новину про повну руйнацію Трипільської ТЕС із підписом "Це ваше місце в історії", зазначивши у твіті Кремль і спікера Палати представників США Майка Джонсона.

Скріншот twitter.com/sikorskiradek

Військова допомога від США Україні - останні новини

Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні може наблизитися до завершення, коли лідер Палати представників Майк Джонсон винесе питання про військову допомогу Києву на голосування.

Голосування в Палаті представників США, можливо, відбудеться не раніше середини квітня, а може й пізніше.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, може йтися про можливість надання кредиту Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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