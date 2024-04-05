'Критичний момент близький': в ОП сказали, коли Конгрес схвалить допомогу Україні

За словами Єрмака, республіканці й Трамп повинні пам'ятати, що вони є партією Рональда Рейгана, і підтримувати Україну, поки РФ готується до наступу.

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Андрій Єрмак упевнений, що допомога Україні від США буде схвалена / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ОПУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico.

За його словами, республіканці та їхній кандидат у Білий дім Дональд Трамп мають пам'ятати, що вони є партією Рональда Рейгана, і підтримувати Україну, доки російські сили готуються до нового масштабного наступу в травні або червні.

"Я не вірю, що республіканці забудуть президентство Рейгана в 1981-1989 роках і його хрестовий похід часів Холодної війни проти "імперії зла" Москви. Я не вірю, що хтось із представників партії Рональда Рейгана покине Україну. Рейган розумів Радянський Союз і Росію, і будь-хто, хто це розуміє, буде продовжувати підтримувати наших бійців, тому що вони знають, що диктатори ніколи не зупиняються добровільно, їх потрібно зупиняти", - заявив Єрмак.

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Хто такий Рональд Рейган Рональд Вілсон Рейган - американський державний та політичний діяч, актор, 40-й президент Сполучених Штатів Америки (1981-1989) від Республіканської партії. Був 33-м губернатором штату Каліфорнія (1967-1975). Також відомий як кіноактор і радіоведучий, президент Гільдії кіноакторів США, передає Вікіпедія. Адміністрація президента Рональда Рейгана прагнула підтримувати рухи, хто виступав за повалення прорадянських і прокомуністичних режимів у країнах третього світу - в Азії, Африці, Центральній Америці. До держав, у яких адміністрація США підтримувала антикомуністичні сили, належать Афганістан, Ангола, В'єтнам, Іран, Кампучія, Лаос, Лівія, Нікарагуа, Ефіопія, країни Варшавського договору, крім СРСР. У деяких із цих держав (Афганістан, Ангола, Нікарагуа) відбувалися громадянські війни, які можуть розглядатися як опосередковані війни в рамках холодної війни. США почали новий етап гонки озброєнь, вважаючи, що СРСР не в змозі "наздогнати" їхній прогрес у цій сфері. Результатом реалізації так званої доктрини Рейгана можна розглядати повалення багатьох прорадянських режимів і навіть розпад СРСР.

Глава ОПУ впевнений, що військова допомога Україні в кінцевому підсумку буде схвалена. Єрмак не став прогнозувати, коли це станеться, але зазначив, що це має відбутися якомога швидше.

"Тим часом, він [пакет допомоги] коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що його ухвалять цього місяця, тому що Україна наближається до критичного моменту", - сказав Єрмак.

РФ готує наступ у травні-червні 2024

За словами Єрмака, удари, яких зазнає Україна в останні три тижні, є частиною кампанії з її підготовки до великого російського наступу.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути до цього готові", - сказав Єрмак.

"Нам, як і раніше, критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи дослухається Україна до закликів США уникати ударів по російських нафтових об'єктах, Єрмак відмовився від прямих коментарів. Він зазначив, що "має бути розплата за те, що росіяни з нами роблять".

"Ми повинні зруйнувати їхню критично важливу інфраструктуру, оскільки єдина мова, яку вони розуміють, - це сила", - сказав глава ОПУ.

Військова допомога від США Україні - останні новини

США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями та демократами щодо питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Президент США Байден публічно чинив тиск на республіканців у Палаті представників, щоб вони ухвалили пакет допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський також лобіював республіканців. Зокрема, у нього відбулася телефонна розмова з Майком Джонсоном, у якій він змалював, наскільки важливий пакет допомоги для України.

Палата представників Конгресу США повернеться з канікул 9 квітня і, ймовірно, розгляне законопроект про військову допомогу Україні. Документ може містити "деякі важливі нововведення".

Як пише The Hill, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності, як спосіб підтримати Україну в такий спосіб, який міг би пом'якшити побоювання консерваторів з приводу надання додаткової допомоги.

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