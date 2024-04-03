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Обсяг 188 млн євро: Фінляндія дасть новий пакет військової допомоги Україні

Дмитро Відоменко
3 квітня 2024, 15:53
Фінляндія надасть Україні новий, уже 23-й пакет за рахунком військової допомоги. Його загальний обсяг становитиме 188 млн євро.

Фінляндія, Зеленський
Фінляндія надасть уже 24-й пакет військової допомоги Україні / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги (загальним обсягом 188 млн євро). Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тепер маємо 23 пакет допомоги Україні. Урядова постанова була на тому тижні. 23-й пакет вартістю 188 млн євро. І в основному це військова допомога. Там є і ППО системи і також боєзапас артилерійський великих калібрів серед іншого. І це наша підтримка Україні", - заявив політик.

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При цьому Стубб зазначив, що Фінляндія наразі надала 2 млрд євро військової допомоги і ще 0,7 млн євро гуманітарної допомоги.

"Отже, ми маємо десь 900 млн щорічно, якщо розкласти на 3 роки. І ця підтримка буде продовжуватися. Цей 23 пакет - те, що допомагає задовольнити потреби. Так виразно мені подав їх український президент у нашій розмові", - підсумував він.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні від США

США вже протягом кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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