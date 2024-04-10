Спроба Кемерона допомогти Україні з військовою допомогою США провалилася - The Guardian

Аргументи Кемерона - як раціональні, так і емоційні - схоже, наштовхнулися на боротьбу за владу всередині Республіканської партії.

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Девід Кемерон і Ентоні Блінкен повторили свої заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги / Колаж: Главред, фото: twitter.com/David_Cameron, УНІАН

Спроба міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона під час візиту до США переконати експрезидента Дональда Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів, схоже, провалилася. Аргументи Кемерона - як раціональні, так і емоційні - схоже, наштовхнулися на боротьбу за владу всередині Республіканської партії. Про це пише видання The Guardian.

Як зазначають журналісти, Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

Під час приватної вечері в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, Кемерон закликав політика визнати, що в інтересах США, щоб російський диктатор Володимир Путін не отримав "винагороду" за захоплення земель в Україні.

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Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону.

Однак голові британського МЗС навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який теоретично міг би винести законопроєкт про надання військової допомоги на голосування.

Британські офіційні особи наполягали на тому, що зустріч із Джонсоном не відбулася через неузгодженість розкладів. Кемерон, у свою чергу, сказав журналістам, що знайде час, щоб зустрітися з "будь-якими людьми в Конгресі, які будуть раді розмові" про допомогу Україні.

На спільній пресконференції Девід Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен повторили свої заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги.

"Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?", - сказала глава МЗС Великої Британії.

Як пише The Guardian, аргументи Кемерона не подіяли.

Радикальні республіканці, які виступають проти допомоги Україні, продовжують погрожувати спікеру Джонсону відставкою, якщо він поставить пакет допомоги на голосування.

Своєю чергою, передвиборчий штаб Трампа заявив, що на вечері з Кемероном обговорювали такі питання, як "майбутні вибори у США та Великій Британії, політичні питання, пов'язані з Brexit, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні".

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Військова допомога від США Україні - останні новини

США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Президент США Байден публічно чинив тиск на республіканців у Палаті представників, щоб вони ухвалили пакет допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США повернеться з канікул 9 квітня і, ймовірно, розгляне законопроєкт про військову допомогу Україні. Документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

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