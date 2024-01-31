Країни ЄС вже заклали на 2024 рік 21 млрд євро на військову допомогу Україні: деталі

Проте допомога може бути більшою, адже ще не всі країни надали дані щодо планів підтримки України на цей рік.

https://glavred.net/ukraine/strany-es-uzhe-zalozhili-na-2024-god-21-mlrd-evro-na-voennuyu-pomoshch-ukraine-detali-10537832.html Посилання скопійоване

Країни ЄС вже заклали на 2024 рік 21 млрд євро на військову допомогу Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Євросоюз і країни члени вже передбачили 21 мільярд євро на військову допомогу Україні у 2024 році. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час брифінгу за підсумками зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

Боррель нагадав, що Україна вже отримала від країн-членів Євросоюзу та європейських інституцій військове обладнання вартістю 28 мільярдів євро.

Він розповів, що під час зустрічі міністрів оборони обговорювалося також питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році.

відео дня

"Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених до бюджетів на 2024 рік", – розповів він.

Проте, за словами Борреля, така цифра є мінімумом. Це ті кошти, про які вже відомо, що їх спрямують на допомогу Україні. Але підтримка може бути більшою, адже ще не всі країни надали дані щодо планів допомоги Україні на цей рік.

"Але йдеться про 21 мільярд на цей рік порівняно з 28 мільярдами у попередні два роки", – додав глава дипломатії Євросоюзу.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що у Білому домі зробили важливу заяву щодо військової допомоги для України. Незважаючи на конфлікти в Конгресі США, в Білому домі сподіваються, що конгресмени зможуть домовитись про додаткове фінансування для України, зазначив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

Також раніше у Politico назвали терміни, коли високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну. Пентагон успішно випробував нову бомбу великої дальності GLSDB. Вона потрібна Україні для збільшення кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Захід затягує допомогу Україні. ЗМІ назвали дві проблеми, з якими через це зіткнулися ЗСУ. США і Євросоюз досі не затвердили військову допомогу Україні, через це війська стикаються з проблемами на полі бою, сказали американські журналісти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.