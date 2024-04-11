Завершення війни в Україні: Байден сказав, що може наблизити фінал

Серед більшості демократів і республіканців є абсолютна підтримка України. Голосування за пакет допомоги має відбутися негайно, заявив президент США.

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Байден пояснив, що може наблизити закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Білий дім, УНІАН

Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні може наблизитися до завершення, коли лідер Палати представників Майк Джонсон винесе питання про військову допомогу Києву на голосування. Про це глава Білого дому сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

За словами Байдена, серед більшості демократів і республіканців є абсолютна підтримка України, передає Голос Америки.

"Голосування має відбутися негайно", - наголосив Байден.

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Президент США також подякував Японії за співпрацю та за постійну підтримку України та рішення про виділення на українські потреби понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Фуміо Кісіда, зі свого боку, наголосив, що Японія дуже серйозно сприймає проблему російсько-української війни.

"Усвідомлюємо, що Україна сьогодні - це, можливо, Східна Азія завтра", - сказав він.

Військова допомога від США Україні - останні новини

США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Президент США Байден публічно чинив тиск на республіканців у Палаті представників, щоб вони ухвалили пакет допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США, ймовірно, розгляне законопроєкт про військову допомогу Україні у квітні. Документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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