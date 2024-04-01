Військова допомога Україні: Конгрес може схвалити виділення $60 млрд до 22 квітня

Питання допомоги Україні буде наступним головним питанням порядку денного після повернення Конгресу з великодніх канікул 9 квітня.

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У Конгресі США навалили терміни голосування за допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, defense.gov

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання про надання допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул 9 квітня. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, передає ABC News.

За його словами, питання допомоги Україні буде наступним головним питанням порядку денного. Тернер висловив сподівання, що документ буде проголосовано і глава Білого дому Джо Байден зможе його підписати.

"Спікер дав зрозуміти, що він підтримує Україну, безпосередньо Зеленському. Публічно він зробив ці заяви і Генеральному секретарю НАТО. Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вважаю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", - сказав голова комітету з розвідки Палати представників США.

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Тернер нагадав, що Зеленський, директор ЦРУ і глава Пентагону чітко дали зрозуміти Джонсону, що "ми перебуваємо в критичній точці", і це починає впливати не лише на моральний дух українців, які воюють, а й на їхню здатність воювати.

"Путін це знає. Очевидно, що це та точка, де ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Наші європейські союзники кажуть, що мета Путіна - війни за межами України з Європою. Ми повинні зупинити його в Україні", - додав представник Конгресу.

Тернер сподівається, що Конгрес США може схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули 22 квітня.

Спікеру Джонсону загрожує відставка через питання допомоги Україні

Конгресмен-республіканець Метт Гейтс заявив, що спікер Палати представників США Майк Джонсон шукає оптимальні варіанти вирішення питання виділення фінансової допомоги Україні, передає CNN.

"Я дав спікеру кілька порад. Ми повинні стати в бойову позицію. І я був дуже задоволений тим, як спікер сприйняв цю пораду. Спікер хоче збільшити перелік перемог республіканців у Палаті представників, і нам слід почати це робити. Я радий, що спікер не повернувся до додаткової допомоги Україні, і думаю, він прокладає кращий шлях у цьому питанні", - заявив Гейтс.

За даними CNN, чи збереже Джонсон посаду, значною мірою залежатиме від того, як він впорається з питанням, яке викликає розбіжності серед республіканців - виділенням великого пакета фінансової допомоги Україні.

Як зазначає CNN, люди, які спілкувалися зі спікером останніми днями, кажуть, що він, усвідомлюючи загрозу відставки через фінансування України, упродовж двотижневих великодніх канікул працював із ключовими помічниками, щоб намітити курс своєї стратегії з цього питання.

Водночас демократи дали зрозуміти, що допоможуть Джонсону зберегти свою посаду, якщо він просуне законопроєкт щодо України, який вони обов'язково підтримають. При цьому низка демократів наголосили, що, якщо він наполягатиме на неприйнятних положеннях, зокрема, щодо скорочення видатків або нових міграційних обмежень, то ризикує відштовхнути від себе як демократів, так і правих республіканців, які виступають проти допомоги Україні.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Військова допомога Україні від США

США вже протягом кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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