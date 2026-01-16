Рус
План ЄС щодо членства України зіткнувся з потужним опором – FT

Попередній план дозволить Україні приєднатися до блоку, але з набагато меншими повноваженнями у прийнятті рішень.
Європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими обмеженнями на першому етапі. Однак цей план вже викликає значне занепокоєння і опір з боку деяких країн-членів ЄС. Про це пише Financial Times.

Що передбачає прискорений план

Попередній план дозволить Україні приєднатися до блоку, але з набагато меншими повноваженнями в прийнятті рішень. Наприклад, за словами чиновників, Україна спочатку не матиме звичайних прав голосу на самітах лідерів і зустрічах міністрів.

При цьому Київ отримає поетапний доступ до частин єдиного ринку блоку, його сільськогосподарських субсидій і внутрішнього фінансування розвитку після досягнення певних етапів після вступу до ЄС.

Це кардинально змінить правила вступу, узгоджені в 1993 році, які вимагають від країн дотримання величезної кількості правил ЄС у найрізноманітніших сферах політики, і вступу тільки після виконання всіх необхідних умов.

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів... Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення... Правила були написані більше 30 років тому. І вони повинні бути більш гнучкими. Це момент, який буває раз на покоління, і ми повинні його використовувати", - зазначив один з чиновників.

Запеклий опір

Однак дипломати з країн-членів ЄС та інших країн-кандидатів, які брали участь у неофіційних обговореннях з Комісією щодо цієї пропозиції, заявили про глибоке занепокоєння з приводу цієї концепції. Деякі побоюються, що це негативно вплине на майбутню стабільність блоку, знизить цінність членства і засмутить інші країни-кандидати.

"Це пастка, розставлена Путіним і Трампом, і ми в неї потрапляємо", – заявив один з дипломатів ЄС, вказавши на ризик для єдності блоку.

За словами чотирьох дипломатів, велика група діючих членів ЄС, хоча і прагне підтримати Україну, запекло чинить опір будь-яким заходам, які могли б створити лазівки в правилах або встановити дворівневу систему членства.

"Неможливо проводити процес на основі заслуг з фіксованою датою завершення", – сказав один з дипломатів.

"Спробуйте нав'язати це державам-членам, і вони ніколи цього не приймуть", – сказав високопоставлений чиновник ЄС, попередивши, що це створить руйнівний розкол між Брюсселем і державами-членами.

У інших кандидатів виникнуть питання

Інші чиновники заявили, що будь-які кроки з коригування процесу розширення також підірвуть амбіції інших кандидатів на вступ і поставлять ширші питання про те, як ЄС взаємодіє зі своїми найближчими сусідами.

Чорногорія та Албанія найближче до отримання членства з точки зору прогресу в рамках відповідних глав, і, за словами трьох із семи опитаних, можуть відчувати, що їм пропонують менш привабливий приз.

Це також викличе питання про те, чи буде запропоновано аналогічний варіант "помірного розширення" іншим державам, які в останні роки практично не просунулися до членства, таким як Боснія і Туреччина.

Також неясно, як це вплине на країни Європейської економічної зони, такі як Норвегія, які є частиною єдиного ринку без права голосу, або інші країни-партнери, що не входять до ЄС, але близькі до нього, такі як Велика Британія.

Україна націлена на вступ до ЄС: думка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ імені І. І. Мечникова Денис Кузьмін переконаний, що, незважаючи на критику з боку Будапешта, приєднання України до Європейського союзу принесе Угорщині економічні вигоди.

За його словами, для угорської економіки об'єктивно краще, щоб Україна перебувала всередині простору Шенгенської зони та Єврозони, а не залишалася зовнішнім кордоном ЄС. З економічної точки зору вступ України до Євросоюзу буде для Угорщини виключно позитивним, підкреслив Кузьмін в ефірі телеканалу FREEДOM.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, в той же час Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" в боротьбі з корупцією і прискорити реформи в сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити всі переговорні кластери ще в 2025 році.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

