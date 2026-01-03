Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

Інтеграція України до Європейського Союзу є одним із наріжних елементів "Пакета процвітання".

Озвучено терміни вступу України до Євросоюзу

Головне:

Приєднання України до ЄС заплановано на 2030 рік

Київ готовий розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку

Вступ України до Європейського Союзу заплановано на 2030 рік, заявив віцепрем'єр із питань європейської інтеграції Тарас Качка.

Як уточнив він на брифінгу, Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів про вступ до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року, передає УНІАН.

"Це означає, що у 2028 році ми будемо, окрім виконання умов щодо вступу до ЄС також розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку. Відповідно, далі вже він має ратифікуватися, і за календарем, вступ до ЄС - у 2030 році", - сказав Качка.

Приєднання України до ЄС: що говорять у Кабміні

Качка заявляє, що інтеграція України до Європейського Союзу є одним із наріжних елементів "Пакета процвітання" (Prosperity Package).

"У нас є чітке розуміння, що основою і фундаментом цієї роботи будуть також реформи, які здійснює Україна в рамках вступу до Європейського Союзу. Загалом інтеграція до Євросоюзу є одним із наріжних елементів цього "Пакету процвітання". Як сам факт вступу до ЄС, так і факт здійснення тих заходів, які Україна планує в рамках переговорів щодо вступу до Європейського Союзу", - сказав Качка за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн.

Він підкреслив, що в цьому контексті роль Євросоюзу буде дуже велика. Віцепрем'єр також зазначив, що допомога, яка обговорюється, сумісна з правилами ЄС.

"За будь-яких обставин, з тими руйнуваннями, з тим станом економічного розвитку, Україна може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій на регіональному рівні для розвитку і бізнесу, і інфраструктури, тут немає жодних проблем", - додав він.

Вступ України до ЄС: позиція Зеленського

Як повідомлялося, 24 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що дев'ятий пункт проєкту плану з припинення війни в Україні передбачає створення кількох фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, метою буде залучення $800 млрд коштом акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов'язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

За його словами, згідно з підпунктом "А" дев'ятого пункту, США та європейські країни створять фонд капіталу та грантів із цільовим розміром $200 млрд для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Однак президент зазначив, що цільовий розмір у $200 млрд є предметом для розмови, оскільки невідомо, чи погодиться Європа.

Україна націлена на вступ до ЄС: думка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ імені І. І. Мечникова Денис Кузьмін переконаний, що, незважаючи на критику з боку Будапешта, приєднання України до Європейського союзу принесе Угорщині економічні вигоди.

За його словами, для угорської економіки об'єктивно краще, щоб Україна перебувала всередині простору Шенгенської зони і Єврозони, а не залишалася зовнішнім кордоном ЄС. З економічної точки зору вступ України до Євросоюзу буде для Угорщини винятково позитивним, наголосив Кузьмін в ефірі телеканалу FREEДOM.

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність до ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" в боротьбі з корупцією і прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити всі переговорні кластери ще 2025 року.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

