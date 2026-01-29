Мерц різко висловився щодо вступу України до ЄС у 2027 році: відомо подробиці

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям.

https://glavred.net/politics/merc-rezko-vyskazalsya-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-v-2027-godu-detali-10736243.html Посилання скопійоване

Мерц зробив важливу заяву про вступ України в ЄС до 2027 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента України

Головне:

Мерц назвав неможливим вступ України до ЄС у 2027 році

Усі країни, які прагнуть вступити до ЄС, повинні відповідати Копенгагенським критеріям

Канцел підкреслив, що Україна має чітку європейську перспективу, хоч це і довгостроковий процес

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу найближчим часом.

За його словами, варіант зі вступом з 1 січня 2027 року є "виключеним" та "неможливим". Про це повідомляє DPA.

відео дня

"Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо", - заявив Мерц 28 січня після переговорів з коаліційними партнерами в Берліні.

Канцлер наголосив, що кожна країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. Зазвичай цей процес займає кілька років. Водночас Мерц наголосив, що Україна потребує перспективи, яка прокладе шлях до вступу. Однак це довгостроковий процес.

"Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний", - підсумував канцлер ФРН.

Що потрібно Україні для вступу в ЄС - думка експерта

Главред писав, що за словами заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно ухвалити від 500 до 700 законів у відносно стислі терміни.

Якщо мета - бути готовими до 2029 року, ці зміни мають бути впроваджені до цього часу. Потрібно також скомунікувати їх із суспільством, експертними середовищами.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтвердив, що Україна в перспективі стане повноправним членом ЄС. Про це він заявив під час дебатів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Нагадаємо, Європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими обмеженнями на першому етапі.

Раніше повідомлялося, що вступ України до Європейського Союзу заплановано на 2030 рік. Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем.

Вступ країн до ЄС / Інфографика: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред