Україна буде в ЄС: прем'єр Нідерландів у Давосі назвав реальні терміни

Європейська спільнота має підготуватися до членства України.

https://glavred.net/politics/ukraina-budet-v-es-premer-niderlandov-v-davose-nazval-realnye-sroki-10734461.html Посилання скопійоване

Україна стане членом ЄС, але є нюанс / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Що сказав Схооф:

Україна стане членом ЄС

Для вступу України до Євросоюзу потрібно ще здійснити певні важливі кроки

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтвердив, що Україна в перспективі стане повноправним членом Європейського Союзу. Про це він заявив під час дебатів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Політик зауважив, що сумнівів у членстві України в ЄС немає, однак процес вступу потребуватиме часу. У найближчі кілька років він, ймовірно, не відбудеться.

відео дня

"Ми маємо бути чесними щодо цього. Ми не хочемо дестабілізувати Європейський Союз, надто швидко приєднуючи країну", – зазначив він.

Схооф пояснив, що розширення ЄС має відбуватися виважено та з урахуванням готовності двох сторін: держави-кандидата та самого Союзу.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Що потрібно Україні для вступу в ЄС - думка експерта

Главред писав, що за словами заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно ухвалити від 500 до 700 законів у відносно стислі терміни.

Якщо мета – бути готовими до 2029 року, ці зміни мають бути впроваджені до цього часу. Потрібно також скомунікувати їх із суспільством, експертними середовищами.

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими обмеженнями на першому етапі.

Раніше повідомлялося, що вступ України до Європейського Союзу заплановано на 2030 рік. Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем.

Напередодні стало відомо, що пропозиція США щодо прискореного вступу України до Європейського Союзу вже у січні 2027 року викликала критику та скептицизм серед європейських дипломатів і високопосадовців.

Читайте також:

Про персону: Дік Схооф Гендрікус Вільгельмус Марія "Дік" Схооф — нідерландський державний службовець. Прем'єр-міністр Нідерландів з 2 липня 2024 року. З 1 березня 2020 до 28 травня 2024 року — генеральний секретар Міністерства юстиції та безпеки. Раніше він був генеральним директором Генеральної служби розвідки та безпеки та Національним координатором з питань контртероризму та безпеки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред