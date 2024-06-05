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Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

Анна Ярославська
5 червня 2024, 02:01
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На Заході відбувається еволюція розуміння, якою насправді є війна Росії та України та в чому її причина.
Наталія Глоба, Володимир Путін
Захід зрозумів, що справа не в Путіні, вважає Наталія Глоба / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Країни Заходу на третьому році війни в Україні зрозуміли, що протистояння триває не через персональні образи або амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна. Нинішня війна - цивілізаційна, про що Україна говорила з першого її дня. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучила системний аналітик Наталія Глоба.

За її словами, відбувається еволюція розуміння, якою є ця війна, і в її контексті слова "конфлікт" на Заході вже ніхто не використовує.

"Спочатку людям здавалося, що це локальний конфлікт - усі говорили, що Путін збожеволів, і щоб зупинити війну, буде достатньо або змінити владу РФ і тим самим привести його до тями, або щось йому пообіцяти (наприклад те, що Україна впродовж 30 років не стане членом НАТО, як це робив Шольц на початку війни). Європейські країни на той час не розуміли ні причин цієї війни, ні її суті", - сказала вона.

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Глоба додала, що зараз туман війни сходить, і всі вже зрозуміли, що справа не в Путіні персонально, не в його образах на Україну, і навіть в ультиматумі про повернення НАТО до кордонів 1997 року, який Путін висував НАТО на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Усі зрозуміли, що ця війна - цивілізаційна, про що Україна говорила з першого її дня. Тобто всі в Європі вже розуміють, що Путін хоче знищити європейську цивілізацію. Тому Захід починає виробляти стратегічні кроки, сценарії, але проблема в тому, що різні країни НАТО і Європейського Союзу досі по-різному відчувають картину світу", - зазначила аналітик.

Хто така Наталія Глоба

Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України.

Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності.

Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

Як повідомляв Главред, раніше Глоба заявила, що для Путіна немає жодного хорошого сценарію завершення війни з Україною, тому він воюватиме, доки буде живий.

Війна Росії та України - останні новини

Сили оборони України готуються завдати удару по Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою Росією. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Тим часом США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS завдавати ударів по російській території, як і раніше, заборонено.

Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.

Раніше президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. За його словами, війна має завершитися відповідно до міжнародного права.

Також Зеленський раніше попередив про найгірший сценарій закінчення війни. Попередження президента прозвучало на тлі відмови Конгресу протягом кількох місяців ухвалити пакет допомоги.

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