Путін воюватиме, поки не помре: аналітик дала невтішний прогноз щодо війни

Для російського диктатора немає жодного хорошого сценарію завершення війни з Україною.

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Наталія Глоба вважає, що Путін воюватиме, поки не помре / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Для російського диктатора Володимира Путіна немає жодного хорошого сценарію завершення війни з Україною, тому він воюватиме, доки буде живий. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучила системний аналітик Наталія Глоба.

За її словами, навіть у разі, якщо господар Кремля Путін знищить усю Україну та дійде до західних кордонів, то його проблеми лише посиляться.

"Якщо подивитися на війну очима Путіна, то для нього немає жодного хорошого сценарію її завершення. Після закінчення війни ейфорія буде недовгою - півроку всі в РФ кричатимуть "Ура!", але потім у нього починаються величезні проблеми", - сказала Глоба. відео дня

Аналітик пояснила, що коли війна закінчиться, країні-агресору доведеться відбудовувати зруйновані міста.

"Можна не відбудовувати Маріуполь і окуповані території, поки триває війна, але по завершенню війни потрібно буде вкладати величезні кошти, яких у нього немає", - пояснила Глоба.

Крім того, є ризик безпосередньої війни з НАТО.

"Усі запаси зброї вже використані у війні проти України, і немає часу їх поповнити", - сказала вона.

"Тому Путін воюватиме стільки, скільки залишатиметься живим", - резюмувала Глоба.

Хто така Наталія Глоба Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України. Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності. Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

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