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Україна готується атакувати Кримський міст - Bild

Юрій Берендій
4 червня 2024, 11:29
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Аналітики роблять висновок, що удари по поромах в тимчасово окупованому Криму можуть свідчити про підготовку України до удару по Кримському мосту.
Україна готується атакувати Кримський міст - Bild
ЗМІ назвали фактор, який свідчить про підготовку до удару по Кримському мосту / Колаж Главред, фото: Сергій Братчук/Telegram, СтратКом ЗСУ

За даними експертів, Сили оборони України готуються завдати удару по Кримському мосту, який з'єднює тимчасово окупований Крим із материковою Росією. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що в кінці травня Сили оборони України атакували російські пороми "Авангард" і "Конро Трейдер". За даними російських джерел, для цих ударів українські військові застосували західне озброєння - ракети ATACMS і Storm Shadow. Водночас російська система ППО в тимчасово окупованому Криму не змогла відбити атаку.

За даними ЗМІ, принаймні один з двох поромів потонув, у корпусі другого утворилася велика діра, але він залишився на поверхні води. Обидва пороми, як зауважує військовий аналітик Bild Юліан Рьопке, давно перевозять пасажирів та вантажі між російською територією та анексованим півостровом.

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"З відкриттям Кримського мосту в жовтні 2018 року пороми втратили своє значення, оскільки Росія могла доправляти вантажі до Криму безпосередньо залізницею. Однак усе змінилося в жовтні 2022 року, коли потужний вибух серйозно пошкодив залізничну частину Кримського мосту і вивів її з ладу на кілька тижнів. Раптово кримські пороми "Авангард" і "Конро Трейдер" знову стали важливими для постачання півострова цивільними і військовими товарами", - йдеться в матеріалі

Деякі аналітики вважають, що атака на пороми може свідчити про підготовку до нової атаки на Кримський міст. За цією версією, Україна може намагатися ускладнити можливість Росії використовувати пороми як альтернативу залізничному маршруту через Керченську протоку.

"При цьому залишається незрозумілим, коли і як українські військові мають намір знову атакувати Кримський міст. Раніше для цього використовували замінований автомобіль і надводний безпілотник", - зазначають в Bild.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Удар по Кримському мосту - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Керченська поромна переправа, яка була атакована минулого тижня, є основною логістичною артерією для російського угрупування у Криму, зокрема для військових, які беруть участь у боях на Таврійському напрямку, повідомив спікер ОК "Південь" Дмитро Плетенчук.

Кримський міст відіграє ключову роль у постачанні військ Росії на Півдні, проте для знищення його Сили оборони мають здолати системи протиракетної та протиповітряної оборони, зауважив військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За даними західних ЗМІ, росіяни припинили використання Керченського мосту для перекидання військ і техніки до тимчасово окупованого Криму. Однак, навіть у цьому випадку Сили оборони мають намір знищити цю транспортну артерію ворога, заявив військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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