Росія погрожує наступати: які плани у Путіна в Харківській і Сумській областях

Окупаційні сили Російської Федерації в останню мить можуть передумати наступати на північному сході і вибрати зовсім інший напрямок для своєї атаки.

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Росія може піти в наступ на північному заході Харківської області / Колаж: Главред, фото: Главред, соцмережі

Російські окупанти продовжують спроби своїх наступальних дій на півночі Харківської області. Їхні дії зосереджені більшою мірою на Липцівському та Вовчанському напрямках. Тривають важкі бої, під час яких Сили оборони України відбивають ворожі атаки. Ворог працює над посиленням угруповання Північ, що наступає на Харківському напрямку, проте українським військам вдалося не допустити суттєвих проривів.

Паралельно війська РФ можуть планувати відкрити ще один напрямок фронту в Сумській області. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються вивідати обстановку в регіоні. Як і Харківщина, Сумщина зазнає серйозних обстрілів з боку, ворог тримає в напрузі ситуацію на кордоні й на цьому напрямку.

Навіщо окупанти збирають угруповання в районах Сумської та Харківської областей, де можливий їхній наступ і чи здатний ворог піти вже на Суми або Харків - розбирався Главред.

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"Чітко розуміємо, які цілі ставить Путін"

Президент Володимир Зеленський заявляв, що війська РФ збирають угруповання за 90 кілометрів від Харкова, на північно-західному напрямку.

В Інституті вивчення війни (ISW) зробили припущення, згідно з яким глава держави мав на увазі захід Бєлгородської області - район між населеними пунктами Грайворон - Борисівка - Пролетарський.

Росіяни збирають війська у трьох населених пунктах Бєлгородщини поблизу Сумської та Харківської областей / DeepState

На яких напрямках можуть наступати війська РФ

"Російські війська можуть наступати або на південь у напрямку Золочева і Богодухова - двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 км від міжнародного кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси Р-45, що з'єднує Богодухів із містом Суми", - припустили аналітики ISW.

Причому американські спостерігачі вважають, що окупанти здатні атакувати одразу в декількох напрямках і змусити ЗСУ перекинути війська для купірування загрози. Обмежені сили загарбників збираються і в прикордонних із Сумською областю Брянщині та Курщині.

Окупанти можуть повторити на Сумщині сценарій Харківської області

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що росіяни можуть провести обмежений наступ у Сумській області. Але ключових завдань добитися їм не вдасться.

"Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії, для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, зокрема, і на цей напрямок. Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть незважаючи на ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягти такої стратегічної мети", - говорив Демченко.

Росія нарощує війська біля кордонів із Сумською та Харківською областями

Наразі навряд чи можна точно говорити про те, де конкретно можуть піти в наступ російські окупанти, розповів Главреду колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Росіяни збирають угруповання в Грайвороні Бєлгородської області з прицілом на напрямок адміністративного кордону Харківської та Сумської областей на північному заході. Але де конкретно можуть піти в наступ росіяни, поки що складно сказати", - вважає військовий експерт.

Але ворог дійсно нарощує сили в прикордонних з Україною областях. І якщо раніше там був обмежений контингент, тепер його посилюють.

"Росіяни концентрують війська в трьох регіонах: Бєлгородській, Брянській і Курській областях. Проте поки що не можна точно сказати, яка кількість військових там зосереджена. До травневого наступу на півночі Харківської області кількість їхніх військ у трьох вищевказаних російських регіонах становила приблизно 30 тисяч - орієнтовно по 10 тис. на область. Вони виконували низку завдань, серед яких протидія РДК та українським диверсійно-розвідувальним групам. Кількість військ по областях була різною, і зараз вони почали їх нарощувати", - каже Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років служив на оперативних і керівних областях у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

"Ми знаємо, скільки там перебуває військ, яка їхня чисельність"

Обстановка в прикордонній зоні Сумської області контрольована, проте напружена. Ворог обстрілює населені пункти ракетами та артилерією, сказав керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, у влади є інформація розвідки, що відбувається в прикордонній Курській області.

"Ми знаємо, скільки там перебуває військ, яка їхня чисельність. З висновків Ради оборони відомо, що угруповання з боку ворога, яке сьогодні могло б здійснити наступ, не існує. Хоча ми повинні чітко розуміти можливості ворога, який володіє сучасною зброєю, що такі угруповання він може створити дуже швидко", - додав Артюх і підкреслив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку ситуації.

Загроза в районі Золочева Харківської області

Керівництво Харківської області занепокоєне ситуацією на Золочівському напрямку, є припущення, що окупанти можуть там піти в атаку, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Щодо Золочівського напрямку. Так, у нас є певні занепокоєння. Ворог може активізувати в цьому напрямку свої дії", - зазначив він.

Синєгубов уточнив, що за окупантами спостерігають, і в Золочівському районі можлива евакуація.

Голова місцевої громади Віктор Коваленко пізніше сказав, що примусова евакуація в деяких місцевих населених пунктах уже почалася.

"Ми повинні підготуватися до цих дій, проінформувати населення, особливо прикордонних територій. Інформація буде доведена і доводиться головам вуличних комітетів. Як ми бачимо з досвіду наступу на Липці та Вовчанськ, головне завдання ворога - захоплення і створення "сірих зон". Але перед наступом йде масований обстріл артилерією та КАБами територій, які планує захоплювати ворог", - резюмував Коваленко.

Окупанти можуть піти в наступ на Золочів (на карті обведений зеленим колом) / DeepState

Три сценарії наступу РФ

Ворожий наступ може бути реалізований на базі різних сценаріїв, вважає Іван Ступак. Не виключено, що замість операції в Сумській чи Харківській областях, загострення відбудеться на Чернігівщині.

"Є три можливих сценарії: наступ росіян у напрямку міста Суми, відкриття вже третього наступального напрямку в Харківській області, і підтримка військової операції на півночі Харківщини. Можливо, вони збиратимуться на Сумщині та Харківщині, але в підсумку передумають і підуть в іншому напрямку. Наприклад, намагатимуться просунутися в Чернігівській області", - припустив військовий експерт.

"Відгризати території по шматочку"

Росіяни хворі на території, і мета їхньої операції в Харківській і планів у Сумській областях - відторгнення земель, сказав Главреду ізраїльський військовий аналітик Сергій Ауслендер.

"Або для того, щоб згодом, коли справа дійде до перемовин, використати території в якості розміну, або в них справді сакральна ідея про те, що "Росія ніде не закінчується і повинна скрізь розповсюджуватися", як ракова пухлина, яка пожирає все навколо себе", - сказав Ауслендер.

Також він вважає, що окупанти зібралися на Сумщині та Харківщині будувати плацдарми для своїх подальших дій.

"Тому дії росіян спрямовані, скоріше, на те, щоб змусити вас перекидати резерви з одних ділянок фронту на інші та створити плацдарми або для майбутніх торгів на перемоввинах, або для подальшого наступу. Але поки що я не бачу передумов до широкомасштабного наступу з метою оточення або захоплення Харкова. Для цього росіянам потрібно дуже багато людей, фактично друга армія", - підкреслив експерт.

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

США і Німеччина дозволили бити своєю зброєю по РФ - що це змінить?

Сполучені Штати та Німеччина зняли заборону на застосування ЗСУ їхніх озброєнь по окупантах уже на території Росії. Щоправда, лише в прикордонних областях. Вочевидь, ворогу доведеться змінювати дислокацію своїх військових об'єктів і відсувати логістику, і ситуація для України має покращитися. Принаймні, українські позиції в районі Сумської та Харківської областей посиляться.

Експерти на Заході вважають, що скасування ембарго не призведе до перелому у війні.

Армія України зможе вражати позиції окупантів у радіусі 70 кілометрів біля своїх кордонів, але це лише притупить російський наступ, вважає аналітик Інституту вивчення війни у Вашингтоні Катерина Степаненко.

"Незважаючи на це рішення, оперативний і глибокий тил Росії залишається достатньою мірою захищеним, таких змін у районі Харківської області недостатньо, щоб організувати поворотний момент у війні. Україна вкрай потребує можливостей наносити удари по глибоких тилах для відбиття російських наземних і повітряних загроз, оскільки багато російських аеродромів, які підтримують удари по українських містах, розташовані за межами дозволеної дальності дії GMLRS", - пояснила експерт.

Схожої думки дотримується і науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді. Згідно з його позицією, Україна отримає можливість бити по деяких російських плацдармах, центрах управління та складах постачання, але це не зупинить, а лише ускладнить військові дії росіян на півночі Харківської області.

"Ми маємо реалістично оцінювати те, чого можна очікувати від цих змін (зняття США табу на удари своєю зброєю по РФ, - ред.), оскільки російські збройні сили вже адаптувалися до впровадження високоточного вогню в рамках наземних бойових дій", - наголосив Гаді.

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