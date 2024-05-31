Удари України зброєю Німеччини по Росії: на яку відстань можна буде бити

Німеччина зняла обмеження на застосування своїх озброєнь на території агресора Росії виключно в Харківській області, пишуть журналісти Bild.

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Україна зможе бити установками MARS II по Росії на дальності не більше 30 км - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Бундесвер, Міноборони РФ

Німеччина дозволила Україні застосовувати свою зброю на території Росії на відстань не далі 40 кілометрів. Озброєння можна використовувати лише у Харківській області.

Як повідомляє Bild, для ударів по РФ розглядається дві німецькі системи озброєнь:

самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000;

броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

"Радіус, за яким ЗСУ може наносити удари німецькою зброєю на території Росії, невеликий: максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів", - стверджують журналісти.

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Утім, у німецькому уряді уточнили, що подібні питання обговорюють із союзниками та Україною.

"Разом із нашими найближчими союзниками і в тісному діалозі з українським урядом ми постійно адаптуємо нашу підтримку до розвитку війни", - наголосив речник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт.

Удари по Росії Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

США і Німеччина дозволили своєю зброєю бити по Росії - головні новини:

Адміністрація США зняла табу на удари американською зброєю по Росії в Харківській області. Зокрема, Україна тепер має право бити по російських окупантах на їхній території ракетними системами залпового вогню HIMARS.

Німеччина офіційно дозволила Україні атакувати цілі в Росії німецькою зброєю: Берлін, як і Вашингтон, не проти застосування своїх озброєнь лише у Харківській області. Німецький уряд підкреслив, що Україна має право на самооборону.

Заступник Путіна Дмитро Медведєв вибухнув бурхливою істерикою у відповідь на рішення країн Заходу. Він пригрозив прямою війною Росії проти західного світу і застосуванням окупантами тактичної ядерної зброї.

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