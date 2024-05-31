США дозволили бити HIMARS по РФ: у Зеленського зробили заяву - The Guardian

Україна поки що може застосовувати американську зброю не по всій території країни-агресора Росії, пишуть журналісти британської The Guardian.

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США дали зелене світло на удар HIMARS по Росії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, DeepState

Адміністрація президента США Джо Байдена послабила свою політику, пов'язану з обмеженнями на удари для України американською зброєю по території Росії. Тепер українська армія може використовувати американську зброю, таку як РСЗВ HIMARS, у прикордонні Харківської області.

Як повідомляє The Guardian, рішення вже привітали в Офісі президента Володимира Зеленського.

"Це значно підвищить нашу здатність протистояти спробам Росії перебратися через кордон", - цитують британці прессекретаря президента Сергія Нікіфорова. відео дня

Які цілі зможе уражати HIMARS у Росії

Як стверджують журналісти, таке рішення надасть змогу застосовувати американські ракетні системи залпового вогню по російських військах і командно-контрольних центрах.

Коротко про HIMARS / Інфографіка: Главред

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

ATACMS по РФ бити поки що не можна?

Також журналісти нагадали про заяву Білого дому, згідно з якою застосування далекобійного озброєння США по РФ не схвалюється. Таким чином, ATACMS по Росії застосовувати поки що не можна.

Коли почнуться удари ЗСУ по Росії зброєю США

У матеріалі The New York Times написали, що українська армія зможе атакувати російські війська в самій Росії вже найближчим часом.

"Перші атаки по території РФ із застосуванням американської зброї можуть початися протягом декількох годин або днів", - зазначено в статті.

Захід знімає заборону на удари своєю зброєю по Росії - головні новини:

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Україні потрібно дозволити наносити удари західною зброєю по РФ. Втім, на думку Макрона, ембарго можна зняти лише на удари по тих об'єктах, які використовуються росіянами для атак на Україну.

Десять держав, серед яких Франція, Велика Британія, Швеція, Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Канада, раніше виступили за те, щоб Україна змогла завдавати ударів їхньою зброєю по території країни-окупанта Росії. Повідомлялося, що Німеччина виступала проти ударів ЗСУ своєю зброєю по РФ. Вагалися і у США.

У четвер, 31 травня, стало відомо, що після того, як адміністрація Байдена пом'якшила свою позицію, уряд Німеччини дозволив Україні бити по Росії своєю зброєю. Берлін також дозволив використовувати свої озброєння лише у прикордонні Харківської області.

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