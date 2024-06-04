УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Міст" для членства в НАТО: Альянс дасть Україні новий пакет безпеки – ЗМІ

Олексій Тесля
4 червня 2024, 12:46
189
Члени Альянсу запропонують Україні новий пакет, розповіла Джуліанна Сміт.
Україна, НАТО
Україні пообіцяли "міст" до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Незважаючи на те, що НАТО на найближчому саміті у Вашингтоні не задовольнить давнє прохання України про членство, Альянс планує передати Києву пакет безпекової допомоги.

На додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали низку двосторонніх угод про підтримку України до саміту, цитує Defense News посла США в НАТО Джуліанну Сміт.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до членства (України, - ред.) в Альянсі. Частиною цього пакета буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - пояснила вона.

відео дня

Офіційна представниця США пояснила, що частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.

"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні та забезпеченням того, що ми надішлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - додала Сміт.

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може вступити в НАТО тільки після закінчення війни з Росією. Він наголосив, що графік вступу України до Альянсу ще не схвалений і залежить від завершення війни.

Також The New York Times повідомляє, що на найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Це пов'язано з можливістю втягування у війну через пакт про колективну безпеку.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Росії жодних шансів: астролог передбачив результат наступу РФ і "цікаву ситуацію" в Кремлі

У Росії жодних шансів: астролог передбачив результат наступу РФ і "цікаву ситуацію" в Кремлі

14:00 Ексклюзиви
Знущалися з полонених: Лубінець розповів подробиці про окупантів-садистів

Знущалися з полонених: Лубінець розповів подробиці про окупантів-садистів

13:54 Україна
"Міст" для членства в НАТО: Альянс дасть Україні новий пакет безпеки – ЗМІ

"Міст" для членства в НАТО: Альянс дасть Україні новий пакет безпеки – ЗМІ

12:46 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував балістику під Бєлгородом, палають склади БК 9454

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БК

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня 8124

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку 4687

На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

Час чудес минув: як довго ми готові воювати і які жертви готові принести? 4669

Час чудес минув: як довго ми готові воювати і які жертви готові принести?

Останні новини

14:47

Загадка для досвідчених господинь: що означають коричневі цятки в яєчному білку

14:45

Церковне свято 5 червня: що заборонено робити у день Ігорівської ікони Божої Матері

14:00

У Росії жодних шансів: астролог передбачив результат наступу РФ і "цікаву ситуацію" в КремліЕксклюзив

13:54

Знущалися з полонених: Лубінець розповів подробиці про окупантів-садистів

13:44

Леді Гага вагітна первістком - ЗМІ

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
13:35

Як Бред Пітт відреагував на те, що від нього відреклися власні діти

13:25

Ведучі, актори дубляжу, техніка мовлення: літні навчання для дітей та дорослих від 1+1 media school новости компании

13:09

Навіть руки бруднити не доведеться: як відмити дно унітазу

13:03

Співачка Адель напала на фаната на концертіВідео

Реклама
12:46

"Міст" для членства в НАТО: Альянс дасть Україні новий пакет безпеки – ЗМІ

12:29

Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк натякнула, що була вагітна й втратила дитину

11:58

Пекін може піти на ескалацію: Китай здатен відкрити кілька фронтів – прогноз

11:38

"На фронті відбуватимуться жахливі події": названо небезпечні дати в червні 2024Відео

11:29

Україна готується атакувати Кримський міст - Bild

10:59

Набридло вмирати: Узелков матом звернувся до українських ведучих

10:57

Україні потрібно контрнаступати для сильних позицій на переговорах – Foreign Policy

10:52

Скабєєва виявилася чеснішою за Латиніну: вирішальний аргументВідеоблоги

10:34

Били та кричали українофобські заяви: в Києві невідомі напали на волонтеркуВідео

10:33

У Держдепі зробили гучну заяву про відмову Китаю брати участь у Саміті миру

09:53

Іншого вибору немає: аналітик зробила невтішний прогноз щодо війни в Україні

Реклама
09:47

Шольц назвав головну мету ударів України німецькою зброєю по території та РФ

09:36

"Зжеремо один одного": путіністка Валерія висловилася про розлучення з Пригожиним

09:30

Гороскоп на завтра 5 червня: Дівам - некорисна впертість, Ракам - неочкуваний прибуток

09:30

Хлопець із дівчиною розбагатіли на 100 000 доларів під час риболовлі

09:17

Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матеріВідео

09:09

Кінець війни в Україні: Кулеба пояснив "мирну позицію" Китаю

09:05

"Не почну говорити гидоту": Євгенія Власова стала на захист російської мови

09:03

РФ вдарила по Дніпру двома "Іскандерами": постраждали 7 людей, серед них - немовляФотоВідео

09:00

Росія погрожує наступати: які плани у Путіна в Харківській і Сумській областях

08:54

"Війну може бути заморожено": астролог назвав ключову дату для України в червніВідео

08:25

ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську: в ISW розкрили деталі успішної контратаки

08:10

Що змусить РФ завершити війну?Погляд

08:09

Макрон обмірковує ризикований план, Путін може використати його "блеф" для приниження - WP

07:50

Регулярно ходить до клубу: Кейт Міддлтон більше не ховається від громадськості

07:07

"У НАТО є 2-3 роки": головком Норвегії заявив, що потрібно готуватися до війни з РФ

06:10

Американська демократія впадає у маразмПогляд

05:28

Легенди британського поп-року втрутилися в російський фестиваль: у мережі - скандал

04:41

Чому після кави хочеться в туалет: лікарі поставили крапку в дилеміВідео

03:50

Реакція Заходу на провокації РФ: аналітикиня сказала, що стане останньою краплею

03:03

Як із лушпиння цибулі зробити смачну приправу: жінка показала геніальний рецептВідео

Реклама
02:30

Охолодить навіть у "пекельну" спеку: який вибрати вентилятор для домуВідео

02:00

Плювала на українців: Ліза Ющенко вигуляла вбрання в Москві за майже 1,5 млн гривень

01:34

Коли будуть складнощі та втрати - фінансовий гороскоп на червень 2024 рокуВідео

01:32

Україну атакують дрони "невстановленого типу": у низці областей оголошено тривогу

01:30

Вік ні до чого: молодий бойфренд Шер розкрив правду про їхній роман

01:15

РФ не зможе відкрити вогонь: з'явився несподіваний сценарій введення військ в Україну

00:22

Зможе збивати балістику РФ: Італія передасть Україні нову систему ППО SAMP/T

00:03

Увірвуться одразу два шторми: Україну накриває нова потужна магнітна буря

03 червня, понеділок
23:17

Відомий продюсер заявив, що рятував Фабрику зірок від "імператриці" Могилевської

22:55

7,5 грн за кВт: такий тариф на світло хоче встановити Міненерго

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти