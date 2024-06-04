"Міст" для членства в НАТО: Альянс дасть Україні новий пакет безпеки – ЗМІ

Члени Альянсу запропонують Україні новий пакет, розповіла Джуліанна Сміт.

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Україні пообіцяли "міст" до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Незважаючи на те, що НАТО на найближчому саміті у Вашингтоні не задовольнить давнє прохання України про членство, Альянс планує передати Києву пакет безпекової допомоги.

На додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали низку двосторонніх угод про підтримку України до саміту, цитує Defense News посла США в НАТО Джуліанну Сміт.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до членства (України, - ред.) в Альянсі. Частиною цього пакета буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - пояснила вона.

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Офіційна представниця США пояснила, що частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.

"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні та забезпеченням того, що ми надішлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - додала Сміт.

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може вступити в НАТО тільки після закінчення війни з Росією. Він наголосив, що графік вступу України до Альянсу ще не схвалений і залежить від завершення війни.

Також The New York Times повідомляє, що на найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Це пов'язано з можливістю втягування у війну через пакт про колективну безпеку.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна досягла значного прогресу в різних сферах. Країна активно працює, щоб відповідати стандартам НАТО, залучає приватні інвестиції та стабілізує свої позиції на міжнародній арені.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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