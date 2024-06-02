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"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

Олексій Тесля
2 червня 2024, 21:28
1275
Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, підкреслив глава держави.
Зеленський
Володимир Зеленський розповів про те, як має закінчиться війна / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо того, яким чином Україна бачить завершення війни, розв'язаної країною-агресором РФ.

Глава держави наголосив, що ніхто не має права вказувати Україні, як саме має закінчитися війна. Таку думку він висловив у Сінгапурі під час конференції "Діалог Шангрі-Ла".

За словами президента, ніхто не має права розповідати українцям, як має закінчитися ця війна.

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"Вона має закінчитися за законом, відповідно до міжнародного права. За справедливістю. І це неодмінно. Ми запросили і Китай, і Бразилію, і всі країни запрошуємо", - нагадав також він.

Зеленський додав, що Україна готова чути думки кожної з країн, але на своїй платформі, яку організовують разом зі швейцарською стороною.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися у двох областях України. Військові аналітики відзначають просування ворога у двох областях України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти просунулися на сході. Ресурс DeepState повідомив про уточнення лінії зіткнення в Донецькій області.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.

'Ніхто не має права': Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни
/ Главред

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