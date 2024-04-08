"Україна програє": Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни

Попередження президента прозвучало на тлі відмови Конгресу протягом кількох місяців ухвалити пакет допомоги.

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Володимир Зеленський зробив попередження щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Офіс президента

Україна "програє війну", якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу, щоб допомогти їй протистояти вторгненню Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

"Важливо конкретно звернутися до Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну", - зазначив він під час відеозустрічі української групи зі збору коштів UNITED24, повідомляє CNN.

"Якщо Україна програє цю війну, інші країни будуть атаковані. Це факт", - упевнений глава держави. відео дня

Зазначається, що попередження Зеленського прозвучало на тлі того, що Конгрес протягом кількох місяців відмовлявся ухвалити пакет допомоги Україні.

У матеріалі підкреслюється, що з початку цього року Росія, маючи величезну перевагу в живій силі і технологіях, спробувала перехопити ініціативу, обстрілюючи українські міста ракетами і змушуючи Україну відступити з Авдіївки.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

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