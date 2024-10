Що може зірвати здатність РФ продовжувати війну: 'цікаві' висновки ISW

Перешкодити здатності Кремля продовжувати війну в Україні можуть майбутні вимоги населення Росії щодо збільшення соціальної сфери та зменшення фінансування оборони. Це пов’язане з тим, що Путін повинен враховувати стабільність свого режиму та внутрішню підтримку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, російський бюджет продовжуватиме підтримувати різноманітні соціальні програми, включно з кремлівськими, але незмінна увага до витрат на оборону, ймовірно, вплине на ефективність і сталість цих програм.

Аналітики також додають, що російське видання Meduza звернуло увагу, що у пресрелізі російського уряду наголошується на фінансуванні вагітних, сімей з дітьми, національних проєктах і регіональній підтримці, але не згадуються витрати на оборону.

Кремлівські чиновники так само підкреслили соціальні витрати, уникаючи обговорень збільшення витрат на оборону 29 вересня, коли уряд РФ спочатку схвалив проєкт федерального бюджету. Ймовірно, усе через настороженість Кремля щодо втоми від війни серед російського населення.

За оцінками аналітиків, тривалий високий рівень витрат на оборону в найближчі роки під час війни проти України, що триває, та військові приготування до можливого конфлікту з НАТО ускладнять для Кремля підтримку фінансування соціальних програм для населення, як-от підвищення пенсій та охорону здоров'я. Окрім того, збільшення витрат на оборону також вплине на довгострокову ефективність зусиль РФ використовувати фінансові стимули для підвищення народжуваності та подолання демографічної кризи.

"Вимоги населення щодо збільшення соціальної сфери та зменшення фінансування оборони в майбутньому також можуть перешкодити здатності Кремля продовжувати війну в Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін повинен враховувати стабільність свого режиму та внутрішню підтримку", – вважають в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.