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Що може зірвати здатність РФ продовжувати війну: "цікаві" висновки ISW

Марія Николишин
1 жовтня 2024, 10:07
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Вимоги населення РФ можуть вплинути на рішення Путіна.
Що може зірвати здатність РФ продовжувати війну: 'цікаві' висновки ISW
Війна в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Перешкодити здатності Кремля продовжувати війну в Україні можуть майбутні вимоги населення Росії щодо збільшення соціальної сфери та зменшення фінансування оборони. Це пов’язане з тим, що Путін повинен враховувати стабільність свого режиму та внутрішню підтримку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, російський бюджет продовжуватиме підтримувати різноманітні соціальні програми, включно з кремлівськими, але незмінна увага до витрат на оборону, ймовірно, вплине на ефективність і сталість цих програм.

"На розділ "соціальна політика" у російському бюджеті-2025 припадає 6,4 трлн руб. (69 млрд дол.). Законопроєкт передбачає виділення близько 4 трлн руб. (43 млрд дол.) від 2025 до 2027 року на виплати людям з дітьми та близько 1,7 трлн руб. (18 млрд дол.) на програму материнського капіталу Росії до 2030 року. У бюджеті передбачено 1,57 трлн руб. (16 млрд дол.) на освіту, а витрати на охорону здоров'я становлять 1,86 трлн руб. (20 млрд дол.) 2025 і 2026 років. Російський уряд виділив 824 млрд руб (8,8 млн дол.) на виплату державних пенсій та 1,36 трлн руб. (14 млрд дол.) на нещодавно оголошені підвищення пенсій", - наголошують в ISW.

відео дня

Аналітики також додають, що російське видання Meduza звернуло увагу, що у пресрелізі російського уряду наголошується на фінансуванні вагітних, сімей з дітьми, національних проєктах і регіональній підтримці, але не згадуються витрати на оборону.

Кремлівські чиновники так само підкреслили соціальні витрати, уникаючи обговорень збільшення витрат на оборону 29 вересня, коли уряд РФ спочатку схвалив проєкт федерального бюджету. Ймовірно, усе через настороженість Кремля щодо втоми від війни серед російського населення.

За оцінками аналітиків, тривалий високий рівень витрат на оборону в найближчі роки під час війни проти України, що триває, та військові приготування до можливого конфлікту з НАТО ускладнять для Кремля підтримку фінансування соціальних програм для населення, як-от підвищення пенсій та охорону здоров'я. Окрім того, збільшення витрат на оборону також вплине на довгострокову ефективність зусиль РФ використовувати фінансові стимули для підвищення народжуваності та подолання демографічної кризи.

"Вимоги населення щодо збільшення соціальної сфери та зменшення фінансування оборони в майбутньому також можуть перешкодити здатності Кремля продовжувати війну в Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін повинен враховувати стабільність свого режиму та внутрішню підтримку", – вважають в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп говорив, що результат президентських виборів в Сполучених Штатах може напряму вплинути на подальший хід російсько-української війни. Для політичного врегулювання війни кожна із сторін повинна поступитись своїми принципами та прийняти болючий компроміс.

В той же час, прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні.

Крім того, командир спецпідрозділу БпАК "Птахи Мадяра" Роберт Бровді "Мадяр" вважає, що війна в Україні може призупинитися протягом року.

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