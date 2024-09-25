Війна може зупинитися вже у 2025-му: боєць ЗСУ розкрив небезпеку

Українцям такий сценарій навряд сподобається, зазначив "Мадяр".

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Коли закінчиться війна в Україні - військовий дав прогноз / Колаж Главреда. Фото: Птахи Мадяра 414ОБ, facebook.com/35obrmp

Війна в Україні може призупинитися протягом року, вважає командир спецпідрозділу БпАК "Птахи Мадяра" Роберт Бровді "Мадяр".

В ефірі телеканалу Київ він зазначив, що це, імовірно, станеться через накладення, зокрема політичних, обставин іззовні.

На думку "Мадяра", такий варіант навряд задовольнить українців.

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"Що стосується поточних прогнозів, то вони так чи інакше переплітаються з політичними складовими. Я не уповноважений такі речі коментувати. На мою думку, складуться обставини, котрі протягом року ту війну призупинять. І то навряд буде задовільний варіант, але на тому й обмежимося", — сказав "Мадяр".

Війна в Україні - прогноз Мадяра, дивіться відео:

Хто такий "Мадяр"? Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Переговори з Росією - останні новини

Україна веде роботу над підготовкою плану перемоги, який стане стартом і фундаментом для перемовин з агресором Росією в будь-якому форматі. Три пункти плану вже готові. Заявив президент Володимир Зеленський напередодні.

А проте Росію все ще цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави, зауважили в Інституті вивчення війни.

План перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Заморожування війни - думки експертів

Найбільш реалістичною зараз є перспектива заморожування війни в Україні. І відповідні домовленості про заморожування можуть бути досягнуті не обов’язково відкрито, а можливо кулуарно. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

"Найбільш реалістичною є перспектива заморожування конфлікту, і для цього не потрібні ніякі офіційні переговори. Це може відбутися приблизно так, як і з обміном військовополоненими. Десь там якісь кулуарні домовленості є, і раптом хтось, наприклад, Ердоган, виходить і каже: домовилися про безумовне припинення вогню", – зазначив він.

Як висловився в інтервʼю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок, наймовірніше, одним із ключових питань обговорення Заходом будь-яких мирних планів буде саме питання статусу тимчасово окупованих Росією територій.

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