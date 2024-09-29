Не перемогою України: як на думку Трампа має закінчитись війна - сенатор США

Республіканець Марко Рубіо зазначив, що мета Трампа полягає в тому, щоб закінчити війну мирними переговорами, в яких Україна мала б більше впливу.

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Як на думку Трампа має закінчитись війна в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента України

Сенатор-республіканець Марко Рубіо зроби заяву на захист Дональда Трампа, наголошуючи, що війна РФ проти України має завершитися переговорами, а не перемогою Києва.

"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні має закінчитися шляхом переговорів. І я хочу, і ми хочемо, і, я вірю, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів впливу в цих переговорах", - сказав Рубіо в інтерв'ю Крістен Велкер в програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC, передає Politico.

Він зазначив, що не розуміє, чому не можна прямо визнати це, підтримуючи ідею Трампа про мирні угоди. На думку Рубіо, навіть адміністрація Байдена визнала б, що кінцевим результатом є переговори.

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"Ми сподіваємося, що коли цей час настане, українська сторона матиме більше важелів впливу, ніж російська. На мою думку, це дійсно є метою. І я думаю, що саме це намагається сказати Дональд Трамп, але він буде говорити це як бізнесмен. Але Байден навіть не скаже нам, що таке перемога", - сказав Рубіо.

Також сенатор підтримав заяву Джей Ді Венса про те, що мирне врегулювання може передбачати демілітаризовану зону на лінії розмежування між РФ та Україною.

"Я думаю, що те, як виглядатиме угода, буде залежати від сторін, коли вони будуть вести переговори", - сказав Рубіо.

На його думку, Зеленський не стане відкрито обговорювати, як виглядатиме результат переговорів, адже це не його стратегія.

"Але я думаю, що ми, як американці, вкладаємо мільярди доларів у ці зусилля, і важливо, щоб, вкладаючи ці гроші в ці зусилля, ми говорили американським платникам податків: "Ось на що підуть ці гроші". Зрештою, це ж не нескінченна війна, чи не так?", - додав він.

Рубіо також уникав чіткої відповіді на запитання, чи підтримує він пропозицію Венса про демілітаризовану зону, зазначивши, що йому буде комфортно прийняти угоду, яка припинить бойові дії та збереже український суверенітет. Однак він наголосив, що не схильний передбачати жодні деталі майбутніх домовленостей, тим самим не підтверджуючи свою підтримку позиції Венса.

"Найважливіше, щоб ці бойові дії закінчилися, і щоб Україна могла повернутися до відновлення своєї економіки, і щоб люди могли повернутися назад. Мільйони людей були змушені покинути цю країну, Це було руйнівно для них. Але ці переговори залежать від них самих. Я просто хочу, щоб вони мали більше важелів впливу, ніж Путін" - сказав Рубіо.

Вибори в США - що відомо про заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 вересня президент Володимир Зеленський провів переговори з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, представивши план перемоги України.

Під час зустрічі Трамп заявив, що підтримає Україну в разі своєї перемоги на виборах, про що Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News.

Однак, у виступі перед прихильниками в Північній Кароліні Трамп закликав Україну "поступитися територіями", щоб уникнути конфлікту, та розкритикував позицію Зеленського, який відмовився йти на поступки.

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