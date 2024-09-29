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Не перемогою України: як на думку Трампа має закінчитись війна - сенатор США

Юрій Берендій
29 вересня 2024, 23:15
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Республіканець Марко Рубіо зазначив, що мета Трампа полягає в тому, щоб закінчити війну мирними переговорами, в яких Україна мала б більше впливу.
Не перемогою України: як на думку Трампа має закінчитись війна - сенатор США
Як на думку Трампа має закінчитись війна в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента України

Сенатор-республіканець Марко Рубіо зроби заяву на захист Дональда Трампа, наголошуючи, що війна РФ проти України має завершитися переговорами, а не перемогою Києва.

"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні має закінчитися шляхом переговорів. І я хочу, і ми хочемо, і, я вірю, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів впливу в цих переговорах", - сказав Рубіо в інтерв'ю Крістен Велкер в програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC, передає Politico.

Він зазначив, що не розуміє, чому не можна прямо визнати це, підтримуючи ідею Трампа про мирні угоди. На думку Рубіо, навіть адміністрація Байдена визнала б, що кінцевим результатом є переговори.

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"Ми сподіваємося, що коли цей час настане, українська сторона матиме більше важелів впливу, ніж російська. На мою думку, це дійсно є метою. І я думаю, що саме це намагається сказати Дональд Трамп, але він буде говорити це як бізнесмен. Але Байден навіть не скаже нам, що таке перемога", - сказав Рубіо.

Також сенатор підтримав заяву Джей Ді Венса про те, що мирне врегулювання може передбачати демілітаризовану зону на лінії розмежування між РФ та Україною.

"Я думаю, що те, як виглядатиме угода, буде залежати від сторін, коли вони будуть вести переговори", - сказав Рубіо.

На його думку, Зеленський не стане відкрито обговорювати, як виглядатиме результат переговорів, адже це не його стратегія.

"Але я думаю, що ми, як американці, вкладаємо мільярди доларів у ці зусилля, і важливо, щоб, вкладаючи ці гроші в ці зусилля, ми говорили американським платникам податків: "Ось на що підуть ці гроші". Зрештою, це ж не нескінченна війна, чи не так?", - додав він.

Рубіо також уникав чіткої відповіді на запитання, чи підтримує він пропозицію Венса про демілітаризовану зону, зазначивши, що йому буде комфортно прийняти угоду, яка припинить бойові дії та збереже український суверенітет. Однак він наголосив, що не схильний передбачати жодні деталі майбутніх домовленостей, тим самим не підтверджуючи свою підтримку позиції Венса.

"Найважливіше, щоб ці бойові дії закінчилися, і щоб Україна могла повернутися до відновлення своєї економіки, і щоб люди могли повернутися назад. Мільйони людей були змушені покинути цю країну, Це було руйнівно для них. Але ці переговори залежать від них самих. Я просто хочу, щоб вони мали більше важелів впливу, ніж Путін" - сказав Рубіо.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Вибори в США - що відомо про заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 вересня президент Володимир Зеленський провів переговори з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, представивши план перемоги України.

Під час зустрічі Трамп заявив, що підтримає Україну в разі своєї перемоги на виборах, про що Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News.

Однак, у виступі перед прихильниками в Північній Кароліні Трамп закликав Україну "поступитися територіями", щоб уникнути конфлікту, та розкритикував позицію Зеленського, який відмовився йти на поступки.

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