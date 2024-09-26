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"Ці тижні й місяці стають вирішальними": прем'єр Британії зробив заяву про війну в Україні

Альона Вороніна
26 вересня 2024, 11:07
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Зеленський під час зустрічі зі Стармером обговорили виклики, з якими стикається Україна, і подальші кроки.
Кир Стармер, Владимир Зеленский, украинские военные
Прем'єр Британії зробив заяву про війну в Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вони обговорили головні виклики. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Стармер наголосив, що зустрівся із Зеленським, щоб обговорити виклики, із якими стикається Україна, і вкотре підтвердити непохитну підтримку.

"А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", – зазначив британський прем’єр.

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Головними темами перемовин Зеленського і Стармера стали безпекова ситуація і зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.

"Також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна-НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства", – повідомили в Офісі президента.

Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Візит Володимира Зеленського до США – останні новини

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН. Він заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Зеленський переконаний, що країну-агресора потрібно примусити до миру.

Також повідомлялося, що Зеленський відкинув "план миру" Китаю та Бразилії. Китай, Бразилія та африканській країни не можуть за рахунок України просувати власні інтереси, наголосив український президент.

Крім цього, під час візиту українського президента до США Зеленський і Байден зустрілися в Нью-Йорку. На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Сторони домовилися обговорити план перемоги у Вашингтоні 26 вересня.

Також повідомлялося, що Трамп "накинувся" із критикою на Зеленського. Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито "брудних випадах".

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війна в Україні Володимир Зеленський новини Великобританії вторгнення Росії Кір Стармер
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