Обидва сценарії катастрофічні: як закінчиться війна в Україні - прогноз

Закінчення бойових дій на компромісних умовах, які передбачають поступки з боку Росії та України неприйнятне для кожної із сторін, вважає аналітик.

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Як розвиватиметься війна в Україні - прогноз / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Результат президентських виборів в Сполучених Штатах може напряму вплинути на подальший хід російсько-української війни. Для політичного врегулювання війни кожна із сторін повинна поступитись своїми принципами та прийняти болючий компроміс. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

Давид Шарп, відповідаючи на запитання про можливий розвиток війни Росії проти України, зазначив, що важко передбачити майбутній хід подій. Він підкреслив, що можуть існувати таємні домовленості щодо політичного врегулювання війни в Україні.

"Щоб воно відбулося, одна зі сторін має піти на серйозний крок і поступитися своїми принципами. Грубо кажучи, капітулювати. Або обидві сторони мають піти на серйозні поступки, причому дуже болючі для кожної з них - не одностороння капітуляція, а болючий компроміс", - вказує він.

Шарп зазначає, що незрозуміло, до яких наслідків такий компроміс призведе. Він додав, що такі сценарії неприйнятні ні для України, ні для Росії, враховуючи ультиматуми Путіна, який вимагає території, що залишаються під українським контролем.

"Втім, історія нас вчить тому, що відбуваються різні несподіванки. Один із прикладів - ірано-іракська війна, яку багато хто порівнює з російсько-українською війною. У випадку Ірану та Іраку все було настільки несподівано, що навіть спецслужби зацікавлених країн не знали про таємні переговори між Тегераном і Багдадом. Непримиренні вороги взяли й уклали мирну угоду", - наводить приклад він.

Шарп також наголосив на важливості результатів президентських виборів у США, оскільки незрозуміло, як ситуація зміниться, якщо президентом стане Дональд Трамп.

"Наразі його заяви не вселяють оптимізму для прихильників України, але одна справа, коли ти в опозиції, а інша - коли приходиш до влади, а передвиборча боротьба тебе ні до чого не зобов'язує. Багато чого залежатиме і від команди, яка буде поруч із Трампом", - говорить він.

Дивіться відео, в якому Давид Шарп розповів, що чекає на Росію, якщо Україна зможе бити по ній Storm Shadow і ATACMS:

Він додав, що роль Камали Гарріс також викликає запитання, оскільки вона може продовжити політику Байдена, але поки неясно, як саме цей курс впливатиме на Україну.

"Важливо також розуміти, що підсумки президентських виборів у США вплинуть і на події на Далекому та Близькому Сході. Тому з політичного погляду жодних категоричних висновків поки що не можна робити", - резюмував оглядач.

Що відомо про план перемоги України / Інфографіка Главреда

Хто такий Давид Шарп Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач. Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем. Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

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Президент Володимир Зеленський зазначив, що хоча російський диктатор Володимир Путін "не завжди адекватний", він навряд чи застосує ядерну зброю, але залишається ймовірність удару будь-коли і по будь-якій країні.

Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп також зауважив, що на складі в Торопці вибухнули близько 750 тисяч снарядів, що є серйозним ударом для Росії. Через це агресору доведеться розосередити запаси, яких уже бракує.

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