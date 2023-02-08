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Британія передасть Україні озброєння дальньої дії - Sky News

8 лютого 2023, 12:20
Можливо, мова йде про високоточну дозвукову крилату авіаракету з автономним наведенням Storm Shadow/SCALP.
Ріші Сунак, Володимир Зеленський
Ріші Сунак та Володимир Зеленський сьогодні зустрінуться у Британії, пишуть ЗМІ / Фото president.gov.ua

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у середу, 8 лютого, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак запропонує Києву військові "засоби дальнього радіусу дії". Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Даунінг-стріт.

Як пояснили в офісі глави уряду Британії, це буде зроблено, "щоби перешкодити Росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій національній інфраструктурі України".

Можливо, мова йде про високоточну дозвукову крилату авіаракету з автономним наведенням Storm Shadow/SCALP. Це англо-французька розробка, яка виробляється компанією MBDA, має бойову частину масою 450 кг і може вражати цілі на дистанції від 250 до 1000 км.

На озброєнні в Британії - менше 1000 таких ракет. Є також її полегшений варіант.

За даними Sky News, Сунак також запропонує підтримати британську підготовку українських військовослужбовців, у тому числі пілотів винищувачів, щоб вони могли літати на винищувачах стандарту НАТО.

Британський прем'єр також запропонує розпочати негайну програму підготовки морських піхотинців.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибуде до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими, повідомляє Sky News.

Ця поїздка може стати другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. Першою закордонною поїздкою українського лідера став візит до Вашингтона у грудні 2022 року.

Нагадаємо, в січні Ріші Сунак заявив, що збирається максимально прискорити дипломатичну і військову підтримку України у найближчі тижні.

Сунак зобов'язався зберегти на колишньому рівні або навіть перевершити оборонну підтримку України з боку Великої Британії. І вже доручив міністрам та офіційним особам забезпечити максимальну активність у всьому спектрі підтримки офіційного Києва.

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