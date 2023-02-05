Україні дадуть ракети GLSDB з дальністю 150 км: Резніков оцінив ймовірність ударів по Росії

Отримані від США далекобійні ракети будуть застосовуватися по окупантах Росії, які засіли на тимчасово захоплених територіях, сказав Олексій Резніков.

Україна ракетами GLSDB не битиме по Росії - Резніков / Колаж SAAB, УНІАН

Україна не збирається застосувати далекобійні ракети GLSDB по території країни-агресора Росії. Однак удари наноситимуться по російських окупантах, які перебувають на тимчасово захоплених українських землях. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що офіційний Київ у діалозі із західними партнерами завжди чітко підкреслює свою позицію – ЗСУ не завдають ударів зброєю, яку надають союзники, по території Росії.

Однак сили оборони України б'ють по російських окупантах, які засіли на тимчасово захоплених ними українських землях.

"Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, що постачається іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - підкреслив Олексій Резніков.

Далекобійні ракети GLSDB для України

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів 3 лютого оголосили про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Цього разу Києву передадуть далекобійні ракети GLSDB, якими можна наносити удари на відстані 150 кілометрів.

У Пентагоні зазначили, що допомога Україні передається для проведення оборонних і наступальних операцій.

Чи будуть українські війська використовувати GLSDB для ударів по окупантах РФ у захопленому Криму, вирішить Київ.

"Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - підкреслили у військовому відомстві.

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