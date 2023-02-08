Сьогодні президент Зеленський відвідає Велику Британію - Sky News

8 лютого президент України прибуде до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими.

Володимир Зеленський та Ріші Сунак / Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибуде до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і українськими військовими. Про це повідомляє Sky News.

Це буде перший візит глави Української держави до Великої Британії після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Також ця поїздка може стати другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. Першою закордонною поїздкою українського лідера став візит до Вашингтона у грудні 2022 року.

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті країн-членів Євросоюзу, який відбудеться у четвер, 9 лютого. 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити такі теми: Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

При цьому зірвати візит українського президента можуть проблеми з безпекою.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня 2022 року вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад двадцять хвилин. Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль.

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