Дають Путіну шанс: експерт назвав причину відмови Україні у поставках ракет до 300 км

Україна навіть без наявності таких ракет зможе завдавати ударів по оперативних базах і складах озброєння, боєприпасів і пального.

Захід не передає Україні ракети дальністю до 300 кілометрів, оскільки все ще намагається дати шанс Путіну закінчити війну - Сергій Грабський / Колаж скріншот Youtube, УНІАН

Західні партнери не дають Україні ракети дальністю до 300 кілометрів, оскільки все ще намагаються дати шанс Путіну закінчити війну. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

"Такі ракети потенційно можуть бути носіями ядерної зброї. Саме це є певним застереженням, коли політики говорять про ескалацію військового конфлікту. До того ж відстань в 300 кілометрів – це вже територія Російської Федерації, а наші союзники досі (хоча для мене це дивно) намагаються дати Путіну і керівництву Кремля шанс схаменутися і припинити цю війну. Чомусь вони плекають цю надію, не усвідомлюючи, з ким мають справу", - говорить Грабський.

Водночас, як уточнив експерт, Україна навіть без наявності таких ракет зможе завдавати ударів по оперативних базах і складах озброєння, боєприпасів і пального.

"Якщо нам дають велику кількість ракет, які здатні перекрити весь оперативний бойовий порядок російських військ (а це відстань якраз до 150 кілометрів), то варто працювати поки з цим. А відпрацювавши це питання, ми, я впевнений, перейдемо до ракет більшої дальності – у мене немає сумнівів, що вони будуть. Або можливо, отримаємо старі добрі "Томагавки", - зазначив Грабський.

При цьому військовий експерт уточнив, що ніхто не забороняє Україні розробляти власну зброю.

"Все в наших руках – ми повинні бути господарями своєї долі, а не очікувати, що нам щось колись дадуть, виходячи з політичної кон'юнктури. Ми повинні бути більш агресивними (в хорошому сенсі) в цьому питанні", - уклав експерт.

Як повідомляв Главред, посол РФ у Сполучених Штатах Анатолій Антонов звинуватив Вашингтон у тому, що американська держава нібито йде на "ескалацію" війни Росії проти України, надаючи Києву ракети GLSDB дальністю 150 кілометрів. При цьому він злякався, що наступним кроком стане рішення про передачу Києву винищувачів.

Також колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) зізнався, що армія РФ не в змозі завдавати високоточні ракетні удари по Україні.

"На українські ракети, на "Хаймерси" працює все супутникове угруповання США і НАТО. Саме тому вони по Антонівському мосту під Херсоном по 20 ракет всаджували практично з точністю до метра. А у нас такого немає. Ми не можемо потрапити нашими "надточними" ракетами в точку, як потрапляють "Хаймерси"! Навіть з відносно невеликої відстані", - поскаржився окупант.

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