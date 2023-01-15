glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Британський прем'єр анонсував передачу Україні партії потужних САУ AS-90

15 січня 2023, 07:48
Прем'єр Великобританії Ріші Сунак має намір прискорити дипломатичну і військову підтримку України в найближчі тижні - в тому числі танками і САУ.
САУ, Сунак
Британський прем'єри анонсував передачу Україні партії потужних САУ AS-90 / скріншот з відео, Вікіпедія

Британський прем'єр Ріші Сунак збирається максимально прискорити дипломатичну і військову підтримку України у найближчі тижні. Про це йдеться в заяві його канцелярії.

Сунак зобов'язався зберегти на колишньому рівні або навіть перевершити оборонну підтримку України з боку Великобританії. І вже доручив міністрам та офіційним особам забезпечити максимальну активність у всьому спектрі підтримки офіційного Києва.

Представники Міністерства оборони Великобританії вважають - вже склалася ситуація, в якій російські окупанти відстає через проблеми з поповненням запасів і різке падіння морального духу. Тому прем'єр-міністр закликав західних союзників якомога швидше розгорнути заплановану підтримку на 2023 рік – для того, щоб домогтися максимального ефекту.

Як кажуть чиновники, відправка танків моделі Challenger 2 в Україну – початок зміни напрямку підтримки з боку Великобританії. На Даунінг-стріт запевняють, що перша партія з 14 танків відправиться в Україну вже в найближчі тижні.

Крім того, очікується, що за танками підуть близько 30 самохідних артилерійських установок AS-90. Планується, що міністр оборони Бен Уоллес викладе додаткові деталі цієї підтримки в Палаті громад в найближчий понеділок, 16 січня.

Довідка. AS-90 - самохідна артилерійська установка, створена оборонно-промисловим комплексом Сполученого Королівства. Гармата САУ AS - 90 з калібром 155 мм, довжиною 39 калібрів здатна зробити постріл звичайним снарядом на відстань 24,7 км, а з довжиною ствола в 52 калібру – 30 км.

Військова допомога Україні

Нещодавно голови МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну та практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка триватиме стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, проте в Північноатлантичному альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг говорив, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

Інші новини:

САУ війна Росії та України Ріші Сунак
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:59

РФ готує мільйонну мобілізацію та етап "великої війни" – ексрадник Путіна

10:33

Мобілізація в Україні: в яких випадках вручення повістки незаконнеВідео

10:25

Окупанти випустили половину Калібрів: є загроза нового удару – ОК "Південь"Відео

09:39

Корольова вперше висловилася матір, яка підтримала Україну

09:24

Шанси на вступ Білорусі у війну проти України дуже низькі - ISWВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:11

Великобританія відправить в Україну вертольоти Apache - MirrorВідео

09:02

Від удару ворожою ракетою по будинку в Дніпрі загинули 20 людей - губернатор

08:30

Гороскоп таро на тиждень 16-22 січня 2023: Овнам - зміни, Левам - безмежні можливості

08:23

Пригожин отримав свою особисту ЧорнобаївкуПогляд

Реклама
07:48

Британський прем'єр анонсував передачу Україні партії потужних САУ AS-90

06:22

Стрілочник призначений і це - ГерасимовПогляд

03:20

Дивовижно швидкий сирний кекс, який тане в роті: рецепт за кілька хвилинВідео

02:35

"Весна" наскочить несподівано: Україну накриє африканська аномалія — синоптикВідео

01:35

"На жаль, ще є потенціал": експерт сказав, на скільки хвиль ударів Росії ще вистачить ракетВідео

00:51

Чому 15 січня не можна стригти волосся: прикмети, які можуть принести великі неприємностіВідео

00:16

Ракетний удар по Дніпру: 12 загиблих та 64 поранених - нові деталіФотоВідео

00:08

Прикмети на 16 січня: 3 заборони, які не можна порушуватиВідео

14 січня, субота
23:48

Скільки може зберігається їжа в холодильнику: все, що потрібно знати, щоб не отруїтися

23:10

"Вона впала на під'їзд": ракету, яка вдарила по будинку в Дніпрі, збило ППО - АрестовичФотоВідео

22:45

Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по ДніпруФотоВідео

Реклама
22:41

"Висловлюю обурення": прем'єр Молдови розлютилася через падіння уламків російської ракетиВідео

21:53

У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертвиФотоВідео

21:30

Зруйновано енергоблок: в ДТЕК показали наслідки "прильоту" по ТЕСВідео

21:19

Якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі: з'явилися нові подробиці про жертвиФотоВідео

20:43

"Як це бути поруч з м'ясником?": Кислиця жорстко наїхав на "сліпих" колег в ООНВідео

20:27

Про це ніхто не знав: принц Гаррі розповів таємницю свого батькаВідео

20:26

Щастя постукало у двері: 7 імен, що приносять своїм власницям удачуВідео

20:15

"Обіцяно переможний наступ": експерт розповів про новий план РФ

19:58

РФ била ракетами по Україні, але уламки впали в Молдові - МВСВідео

19:55

Потепління буде недовгим: в Україну йде нова хвиля сильного морозу і снігопадуВідео

19:30

Наслідки для волосся будуть жахливими: чому взимку не можна ходити без шапкиВідео

19:15

За терор буде відповідь: Зеленський пригрозив Росії за жахливий обстріл будинку в Дніпрі

19:12

Збито десятки ракет: у ЗСУ розповіли, звідки РФ вдарила по житловому будинку в ДніпріВідео

18:52

"Наздоженемо, зламаємо хребет": Подоляк різко "наїхав" на партнерів, які "підгодовують вбивць"Відео

18:32

"Важкі" дні попереду: вибухи прогриміли на енергооб'єктах у 6 областях УкраїниВідео

18:30

Де і як краще зберігати цибулю: ви здивуєтеся, дізнавшись хитрий "секрет"Відео

18:06

"Не хочемо давати козир Лукашенку": експерт розповів, чому Україна не б'є у відповідь по Білорусі

17:53

Загроза нових ударів підвищується: РФ нарощує свою авіацію в Білорусі - ГенштабВідео

17:53

"Тисячі знищених росіян": ЗСУ вирівняли оборону в СоледаріВідео

17:53

Волосся буде тьмяним і почне ламатися: 5 найпоширеніших помилок під час миття головиВідео

Реклама
17:43

Ракетний удар по Дніпру: перші подробиці про загиблих через російську атакуФотоВідео

17:15

"Тряслися вікна, дуже страшно": у Курську і Бєлгороді паніка після потужної "бавовни"Відео

17:02

Як позбутися від плакучих вікон і цвілі: топ-6 найважливіших правил

16:49

Навіщо купувати найдешевше туалетне мило: 3 побутові хитрості, про які мало хто знає

16:48

Варварський удар Росії по Дніпру: з'явилися смертельні подробиці ракетної атакиФотоВідео

16:35

У Росії ще достатньо ракет для нанесення ударів по Україні - Кочетков

16:34

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві прогриміла серія потужних вибухівВідео

16:33

"РФ в глухому куті": у Путіна лишилася надія тільки на цю зиму – російський опозиціонерВідео

16:10

Рознесло весь будинок: Росія розбомбила в Дніпрі багатоповерхівку з людьмиВідео

15:50

"ППО і авіація працюють": в Україні гримлять вибухи після ракетної атаки РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти