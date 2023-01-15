Британський прем'єр анонсував передачу Україні партії потужних САУ AS-90

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак має намір прискорити дипломатичну і військову підтримку України в найближчі тижні - в тому числі танками і САУ.

Британський прем'єри анонсував передачу Україні партії потужних САУ AS-90 / скріншот з відео, Вікіпедія

Британський прем'єр Ріші Сунак збирається максимально прискорити дипломатичну і військову підтримку України у найближчі тижні. Про це йдеться в заяві його канцелярії.

Сунак зобов'язався зберегти на колишньому рівні або навіть перевершити оборонну підтримку України з боку Великобританії. І вже доручив міністрам та офіційним особам забезпечити максимальну активність у всьому спектрі підтримки офіційного Києва.

Представники Міністерства оборони Великобританії вважають - вже склалася ситуація, в якій російські окупанти відстає через проблеми з поповненням запасів і різке падіння морального духу. Тому прем'єр-міністр закликав західних союзників якомога швидше розгорнути заплановану підтримку на 2023 рік – для того, щоб домогтися максимального ефекту.

Як кажуть чиновники, відправка танків моделі Challenger 2 в Україну – початок зміни напрямку підтримки з боку Великобританії. На Даунінг-стріт запевняють, що перша партія з 14 танків відправиться в Україну вже в найближчі тижні.

Крім того, очікується, що за танками підуть близько 30 самохідних артилерійських установок AS-90. Планується, що міністр оборони Бен Уоллес викладе додаткові деталі цієї підтримки в Палаті громад в найближчий понеділок, 16 січня.

Довідка. AS-90 - самохідна артилерійська установка, створена оборонно-промисловим комплексом Сполученого Королівства. Гармата САУ AS - 90 з калібром 155 мм, довжиною 39 калібрів здатна зробити постріл звичайним снарядом на відстань 24,7 км, а з довжиною ствола в 52 калібру – 30 км.

Військова допомога Україні

Нещодавно голови МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну та практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка триватиме стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, проте в Північноатлантичному альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг говорив, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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