Ракети та літаки: Кулеба назвав головні запити України в Мюнхені

Україна потребує бойових літаків та далекобійних ракетах у рамках військової допомоги. Саме на цьому представники країни будуть акцентувати увагу на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Нині на цій конференції вирішується питання безпеки не лише України, а й Європи і всього світу загалом.
"Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати", - сказав Кулеба.
Він додав, що Україна також буде порушувати питання про членство в НАТО та майбутнє існування Росії.
Відомо, що Мюнхенська конференція з питань безпеки запланована на 17-19 лютого.
Винищувачі F-16 для України
Журналісти CNN раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, США не блокуватимуть можливі рішення союзників про постачання Україні винищувачів F-16.
Втім, сам Вашингтон, цілком ймовірно, відправляти Києву літаки поки не готовий.
У виданні Politico вийшов матеріал, де йшлося про те, що у Пентагоні обурилися словами Байдена про відмову постачати Україні F-16. У військовому відомстві припустили можливість надання Києву бойової авіації.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню відкинув будь-які "табу" на постачання Україні винищувачів F-16. За словами міністра, Париж готовий обговорювати це питання з Києвом. Однак українська сторона поки що не робила офіційних запитів щодо передачі авіації.
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