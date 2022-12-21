Офіційно: після Бахмута Зеленський поїхав з візитом до США

В Офісі президента України офіційно підтвердили, що глава держави Володимир Зеленський відправився з візитом в США.
"Після відвідин передових позицій українських захисників у Бахмуті президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі ОП.
Сам глава держави уточнив у Twitter, що зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом і виступить в Конгресі.
"На шляху до США для посилення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, ми з Джо Байденом обговоримо співпрацю між Україною та США. Також у мене буде виступ в Конгресі та низка двосторонніх зустрічей", - йдеться у повідомленні.
Візит Зеленського до США
Раніше видання Axios з посиланням на кілька джерел в керівництві поліції Капітолію повідомило, що президент України Володимир Зеленський увечері в середу, 21 грудня, має намір відвідати Вашингтон і виступити в Конгресі США.
Під час візиту Зеленського глава Білого дому Джо Байден оголосить про додаткову допомогу Україні в розмірі 1,8 мільярда доларів. В рамках пакету також передбачається надання Україні ракетних систем Patriot.
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